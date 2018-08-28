NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

否認南京大屠殺將被處罰 中國再懲精日分子

中央社2018/08/28 19:36
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北28日電）中國大陸有「英雄烈士保護法」還不夠，草擬中的「南京市國家公祭保障條例（草案）」同樣有針對「精日分子」給予處罰的內容。包括否認南京大屠殺史實在內的行為，將會被追責。

所謂「精日」，意為「精神上日本人」。近一兩年來，大陸旅次發生有人穿著日本軍服在抗戰遺址拍照等行為，這些人被稱為精日分子，引起一些民眾憤慨。

現代快報報導，「南京市國家公祭保障條例（草案）」今天提請審議，其中列舉了3種典型的「精日」行為：

禁止任何組織或者個人歪曲、否認南京大屠殺史實，侮辱、誹謗南京大屠殺死難者、倖存者和在抗日戰爭中殉國的英雄烈士，編造、傳播有損國家和民族尊嚴、傷害人民感情的言論或者資訊。

禁止在國家公祭設施等地使用二戰時期日本軍服、圖示或者相關道具拍照、錄製視頻或者通過網路對上述行為公開傳播，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為。

禁止任何組織或者個人侵害南京大屠殺死難者、倖存者的姓名、肖像、名譽、榮譽等合法權益。

若違反上述條例，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

中國自2014年起設置「國家公祭日」，日期選在12月13日，就是以發生在1937年12月13日的南京大屠殺為依據。

南京作為國家公祭日的舉行地點，這份條例也作了一些相應的儀式規範，包括在公祭儀式的區域和期間內，對公共娛樂活動一定程度限制；並將「默哀一分鐘」入法等。（編輯：張淑伶/邱國強）1070828

新台幣連3升創逾半個月新高...法高人氣環境部長辭職 馬克...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan