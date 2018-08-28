否認南京大屠殺將被處罰 中國再懲精日分子

（中央社台北28日電）中國大陸有「英雄烈士保護法」還不夠，草擬中的「南京市國家公祭保障條例（草案）」同樣有針對「精日分子」給予處罰的內容。包括否認南京大屠殺史實在內的行為，將會被追責。

所謂「精日」，意為「精神上日本人」。近一兩年來，大陸旅次發生有人穿著日本軍服在抗戰遺址拍照等行為，這些人被稱為精日分子，引起一些民眾憤慨。

現代快報報導，「南京市國家公祭保障條例（草案）」今天提請審議，其中列舉了3種典型的「精日」行為：

禁止任何組織或者個人歪曲、否認南京大屠殺史實，侮辱、誹謗南京大屠殺死難者、倖存者和在抗日戰爭中殉國的英雄烈士，編造、傳播有損國家和民族尊嚴、傷害人民感情的言論或者資訊。