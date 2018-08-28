否認南京大屠殺將被處罰 中國再懲精日分子

（中央社台北28日電）中國大陸有「英雄烈士保護法」還不夠，草擬中的「南京市國家公祭保障條例（草案）」同樣有針對「精日分子」給予處罰的內容。包括否認南京大屠殺史實在內的行為，將會被追責。
所謂「精日」，意為「精神上日本人」。近一兩年來，大陸旅次發生有人穿著日本軍服在抗戰遺址拍照等行為，這些人被稱為精日分子，引起一些民眾憤慨。
現代快報報導，「南京市國家公祭保障條例（草案）」今天提請審議，其中列舉了3種典型的「精日」行為：
禁止任何組織或者個人歪曲、否認南京大屠殺史實，侮辱、誹謗南京大屠殺死難者、倖存者和在抗日戰爭中殉國的英雄烈士，編造、傳播有損國家和民族尊嚴、傷害人民感情的言論或者資訊。
禁止在國家公祭設施等地使用二戰時期日本軍服、圖示或者相關道具拍照、錄製視頻或者通過網路對上述行為公開傳播，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為。
禁止任何組織或者個人侵害南京大屠殺死難者、倖存者的姓名、肖像、名譽、榮譽等合法權益。
若違反上述條例，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
中國自2014年起設置「國家公祭日」，日期選在12月13日，就是以發生在1937年12月13日的南京大屠殺為依據。
南京作為國家公祭日的舉行地點，這份條例也作了一些相應的儀式規範，包括在公祭儀式的區域和期間內，對公共娛樂活動一定程度限制；並將「默哀一分鐘」入法等。（編輯：張淑伶/邱國強）1070828