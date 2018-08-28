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中央社

法高人氣環境部長辭職 馬克宏遭政治打擊

中央社2018/08/28 19:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天遭受重大政治打擊，廣受民眾歡迎的法國環境部長余洛（Nicolas Hulot）未事先知會他，逕自在電台直播節目中宣布辭職。

余洛是現任法國內閣中最受民眾尊敬的閣員之一。他今天接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問時宣布辭職，連訪問者都大感意外。

余洛表示：「我決定離開政府。」他還說，在環境議題方面，他在政府內部感到「完全孤立」。

62歲的余洛是電視名人，他以環保倡議人士形象為人所知。馬克宏去年說服他進入政府服務，但他上任後，一再在政策上和其他閣員意見相左。

余洛受訪時說：「我們現在只是小步前進。法國已比其他國家做的多許多，但小步夠嗎？…答案是否定的。」

外界對於余洛是否留在政府已揣測數月。他今天表示，自己並未告知馬克宏或總理菲力普（EdouardPhilippe）有意請辭。他說：「這是誠實和負責的決定。」

余洛出走，令中間派的馬克宏面臨更多難題。馬克宏去年5月承諾解決法國數十年低經濟成長率、高失業率問題和改革歐洲聯盟（EU），挾高人氣當選總統。

然而法國經濟成長減緩，導致馬克宏政府難以擬定2019年預算，總理菲力普週末已宣布放棄減少赤字目標。

外交方面，由於國家主義政府勢力在歐洲擴大，馬克宏難以說服歐洲夥伴國接受歐洲聯盟（EU）需要進一步整合。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070828

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