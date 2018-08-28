住宅補貼剩3天 災民可申請修繕貸款利息補貼

（中央社記者潘姿羽台北28日電）住宅補貼將截止，營建署說，修繕貸款利息補貼申請率僅36.4%，建議災民若家中急須修繕，可同步申請修繕貸款利息補貼與緊急修繕同意函，若利息補貼審核通過，再轉為優惠利率。

107年度住宅補貼受理申請期間為7月23日至8月31日，計畫辦理7萬1963戶，其中包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼，符合資格的民眾，可擇一至戶籍所在地的直轄市、縣市政府提出申請。

營建署指出，截至8月27日止，租金補貼申請戶數5萬7734戶、自購住宅貸款利息補貼申請戶數5097戶、修繕住宅貸款利息補貼727戶；其中自購住宅貸款利息補貼的申請戶數已經超過計畫戶數，申請率達127.4%，租金補貼申請率達8成7，修繕住宅貸款利息補貼最低、僅36.4%。