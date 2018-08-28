南台淹水陳建仁卻遊金門　他再爆：縣府車輛當遊覽車

黃子哲在臉書發文表示， 8 月 24 至 26 日陳建仁帶著全家 8 人幾乎遊遍大、小金門各景點，雖然陳建仁刻意低調，甚至戴上口罩，但有大陣仗的維安人員陪同，還是不免引起側目。就有民眾目擊，陳建仁一行人所搭乘的藍色廂型車，車側印著金門縣政府文化局的字樣。

823 豪雨造成南台灣多處淹水，就在舉國忙救災之際，副總統陳建仁被踢爆在水災期間，全家前往金門旅遊 3 天 2 夜，引發外界批評。國民黨文傳會副主委黃子哲今（ 28 ）日更指控，陳建仁在金門旅遊期間恐有公器私用，調用縣府車輛當成遊覽車的荒謬情事。

黃子哲指出，根據陳建仁副總統辦公室發出的新聞稿，陳建仁是出席原定的家族「私人行程」。既然不是公務行程，除了必要的維安不可免之外，絕對不應動用公家資源，但陳建仁卻未謹守分際，把公務車當成自家遊覽車使用，完全是公器私用。「詭異的是，金門縣政府既然出借了公務車，理應知情。但卻有官員在臉書上否認知道陳建仁到金門的旅遊行程，這是否是被總統府下令封口？讓縣府有苦難言？還是另有隱情？」

黃子哲表示，陳建仁知道要戴口罩，甚至要求拍照必須等到 9 月 1 日後才能公開，可見他也知道在中央救災之際，身為國家副元首卻跑到金門遊玩，絕非妥適。「但紙包不了火，凡走過必留痕跡，媒體揭露後再發聲明道歉，恐怕為時已晚。」這件事已重創蔡政府形象，更讓人民觀感不佳到極點。

黃子哲認為，其實陳建仁過去給國人的整體印象算是正面，政治性格也不算強烈，但在國家面臨災難的關鍵時刻，他卻做出錯誤的判斷與選擇，甚至還有公器私用之虞，令人錯愕又惋惜，而現在最尷尬、為難的恐怕是民進黨，「當年八八風災，時任行政院祕書長薛香川也是在父親節與岳父過節，卻遭民進黨砲轟，甚至最後下台。按照民進黨的標準，陳建仁恐怕也只能知所進退了。」



▲國民黨文傳會副主委黃子哲指出，陳建仁到金門旅遊恐有公器私用，調用縣府車輛當自家遊覽車的荒謬情事。（圖／翻攝自黃子哲臉書 , 2018.08.28）