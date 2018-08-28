NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

伊朗要美國解除制裁 國際法院可望一個月內裁決

中央社2018/08/28 19:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）聯合國國際法院昨天起一連4天審理伊朗與美國的制裁訴訟案，伊朗要求美國解除制裁措施，國際法院表示有機會在一個月內做出裁決。

美國總統川普5月退出與各方達成的伊朗核子協議，3週前對伊朗重新實施一波嚴厲的單邊制裁，使2015年伊朗核子協議所解除的嚴厲懲罰又重新降臨，接下來可能在11月還會有另一波制裁措施。

伊朗認為美方行動違反1955年美伊兩國簽署的「友好、經濟關係及領事權利條約」（Treaty ofAmity,Economic Relations and Consular Rights），7月底向荷蘭海牙的國際法院提告，要求國際法院裁定美國需立即解除制裁。

這場聽證會自昨天起舉行一連4天，國際法院首日表示，伊朗方面建請國際法院命令並宣布美國違反1955年條約的承諾，美國應毫不拖延地立即終止所宣布的威脅，此外美國應對其違反國際法律的行為給予賠償。

國際法院指出，有機會在一個月內作出裁決。

國際法院（International Court of Justice）為聯合國主要司法機關，是根據聯合國憲章設立，除依照國際法解決各國提交的法律爭端，並就聯合國機關和專門機構提交的法律問題提供諮詢意見。（編輯：林憬屏）1070828

住宅補貼剩3天 災民可申請...海角七號三胞胎 入彰中就...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan