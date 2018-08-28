伊朗要美國解除制裁 國際法院可望一個月內裁決

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）聯合國國際法院昨天起一連4天審理伊朗與美國的制裁訴訟案，伊朗要求美國解除制裁措施，國際法院表示有機會在一個月內做出裁決。

美國總統川普5月退出與各方達成的伊朗核子協議，3週前對伊朗重新實施一波嚴厲的單邊制裁，使2015年伊朗核子協議所解除的嚴厲懲罰又重新降臨，接下來可能在11月還會有另一波制裁措施。

伊朗認為美方行動違反1955年美伊兩國簽署的「友好、經濟關係及領事權利條約」（Treaty ofAmity,Economic Relations and Consular Rights），7月底向荷蘭海牙的國際法院提告，要求國際法院裁定美國需立即解除制裁。