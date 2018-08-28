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保育意識向下深耕　金管處小小解說員結訓

記者蔡若喬／金門報導2018/08/28 21:10
▲金管處小小解說員結訓合影（圖／金管處提供 , 2018.08.28)
▲金管處小小解說員結訓合影（圖／金管處提供 , 2018.08.28)

金門國家公園管理處今天舉辦第6期小小解說員培訓結訓典禮，22位國小高年級學生經過一系列的實習訓練，正式獲頒發小小解說員服勤證書。

金管處在今年1月25到27日辦理第6期小小解說員培訓活動，由地區國小推薦的22名高年級學員，在經過3天的專業訓練後，於1月28日起至2月4日分批至乳山遊客中心實習，正式學習乳山遊客中心的解說服務。實習期間小小解說員就開始為參訪遊客提供解說服務，讓他們學以致用。這些小學員也在通過口試考核後，正式取得解說員的服勤資格。

而在暑假期間，這些小解說員們利用寒暑假期間，熱心為參訪乳山遊客中心的遊客提供解說，完成2天以上的服勤工作，正式獲得小小解說員的資格。

金管處說，暑假期間有非常多親子團參訪乳山遊客中，對於這群小小解說員都給予高度肯定，並且都樂於聆聽他們運用所學，解說自己家鄉的環境。而金管處也透過活動將生態、環境保育的意識間接的傳遞給這群孩子們。

金管處表示，小小解說員能夠完成各項受訓階段實屬不易，不但要有高昂的學習意願，更要有恆心與毅力去完成每個受訓階段的訓練。而他們的服務也成為乳山遊客中心的特色，今天的結訓典禮上，金管處長謝偉松也勉勵小小解說員多加服務與學習，充實自己。

關鍵字金管處乳山遊客中心小小解說員
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