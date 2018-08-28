保育意識向下深耕　金管處小小解說員結訓

金門國家公園管理處今天舉辦第6期小小解說員培訓結訓典禮，22位國小高年級學生經過一系列的實習訓練，正式獲頒發小小解說員服勤證書。

金管處在今年1月25到27日辦理第6期小小解說員培訓活動，由地區國小推薦的22名高年級學員，在經過3天的專業訓練後，於1月28日起至2月4日分批至乳山遊客中心實習，正式學習乳山遊客中心的解說服務。實習期間小小解說員就開始為參訪遊客提供解說服務，讓他們學以致用。這些小學員也在通過口試考核後，正式取得解說員的服勤資格。

而在暑假期間，這些小解說員們利用寒暑假期間，熱心為參訪乳山遊客中心的遊客提供解說，完成2天以上的服勤工作，正式獲得小小解說員的資格。