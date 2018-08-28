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政治

苦民所苦？「英皇出巡圖」藏玄機　他曝：因為要給記者拍

編輯中心／綜合報導2018/08/28 20:23
▲總統蔡英文搭乘「雲豹裝甲車」前往災區，引發當地居民不滿，怒嗆「下來用走的」、「不要只會作秀」。（圖／翻攝自包正豪臉書）
▲總統蔡英文搭乘「雲豹裝甲車」前往災區，引發當地居民不滿，怒嗆「下來用走的」、「不要只會作秀」。（圖／翻攝自包正豪臉書）

熱帶性低氣壓帶來的超大豪雨讓中南部地區傳出許多淹水災情，總統蔡英文 25 日南下嘉義，搭乘雲豹裝甲車進入積水未退的布袋鎮永安里勘災，卻被直擊她在車上展露燦笑並揮手示意，引發災民不滿怒吼「下來用走的」、「不要只會做秀啦！」不過，其實「英皇出巡」大藏玄機，資深媒體人黃暐瀚透露，蔡英文會露面是為了讓媒體拍她勘災的畫面，怒批「不是拍災民，不是問災民需求是什麼，這是蔡英文的苦民所苦嗎？」


▲蔡英文總統搭乘雲豹甲車前往嘉義勘災，過程中因為揮手遭到民眾怒罵作秀，總統府提供媒體的照片中也刻意剔除搭乘雲豹甲車的照片。（圖／總統府提供)

黃暐瀚指出，若總統要出門，都會通知總統府的記者，能跟多少人、帶多少配備都是一定的，往往只有在選舉造勢或大遊行時，才會出動媒體車，分成各角度拍候選人的正面。此次蔡英文勘災，卻出動這麼多記者和媒體車，讓他懷疑總統府已事先透露會露出頭給記者拍，「結果蔡英文真的蠢的『露頭出來喊加油』，但環顧四周都還在淹水，旁邊阿伯還涉水騎腳踏車，請問蔡英文要對誰喊加油？」

另外，當時蔡英文飽受災民嗆罵，為何雲豹裝甲車卻特地轉回來，讓蔡英文下車？黃暐瀚則表示，雲豹裝甲車當然要轉過來，才能讓媒體照到蔡英文苦民所苦的「正面」英姿。

黃暐瀚也提到，此次隨行的攝影官是很嚴重的 bug ，從畫面可見，攝影官站得比裝甲車車長還高，「她是深怕全世界不知道自己在做宣傳照片嗎？猛拍『總統很棒很苦民所苦的照片』，如果真的苦民所苦，怎麼總統是在笑？」而幕僚更是把蔡英文害死的最大關鍵，用選舉造勢的方式宣傳蔡英文勘災，讓所有媒體浩浩蕩蕩拍攝，「不是拍災民，不是問災民需求是什麼？這是蔡英文的苦民所苦嗎？」


▲當天隨行攝影官為拍下蔡英文苦民所苦的英姿，站得比裝甲車車長還高。（圖／翻攝自臉書）

關鍵字蔡英文勘災雲豹裝甲車淹水水災英皇出巡圖
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