林聰賢會勘口湖漁業損失　承諾協助儘速完成復耕

林聰賢表示，本次豪大雨為高雄、台南、嘉義、雲林地區帶來重大災害，農委會將請水試所技術服務團進駐災區協助受災漁民，針對已經受損部分啟動天然災害救助，技術服務團也會協助現有的漁產進行保護工作，也請縣府與養殖協會共同協助；此外，面對此次災損中央地方會扁平化申報程序，共同認定受災狀況；農委會也會協助所有的農損、漁損、畜牧業損失在九月底之前復耕(養)，也請漁業署配合縣府啟動口湖養殖專區的復建工程。

中央全力協助漁民災後復原，雲林縣長李進勇今(28)日陪同農委會主委林聰賢、漁業署長黃鴻燕至口湖鄉金湖、成龍地區視察魚塭溢堤及養殖區堤岸崩塌狀況，林聰賢承諾協助地方在九月底前完成復耕(養)。



▲縣長李進勇拜託農委會主委林聰賢盡速以專案補助重建養殖區中的公共設施。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

李進勇表示，中央已承諾漁民的農漁損將依天然災害救助依從寬、從速原則盡速辦理，縣府也會配合農委會的程序協助受災農、漁民趕快提出申報；此外，希望中央能將養殖業復養的輔導納入補助當中，協助漁民在最短時間內回復到正軌生活，至於養殖區中的公共設施損害部分，也要拜託農委會盡速以專案補助重建。



▲主委林聰賢請漁業署長黃鴻燕(左一)協助縣府啟動口湖養殖專區的復建工程。（圖／記者蘇榮泉攝， 2018.08.28）

目前雲林縣因本次豪雨受理的漁產損失統計有27件、養殖魚塭崩堤計23件，損失共計150萬餘元，農業處將持續彙整損失資料。



▲李縣長向民眾說明將協助漁民在最短時間內回復到正軌生活。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

農業處表示，依照「漁業天然災害救助作業程序」，請災損超過20％之漁民備妥養殖漁業登記證、水權證明、災害發生前向所在地公所申報的放養資料，9月4日之前向所在地公所提出申請。



▲雲林沿海養殖業因0823豪雨造成漁塭溢堤。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

欲申請低利貸款之漁民也請於9月4日之前向鄉公所申請核發受災證明書，並於受災證明書核發日起15日內，檢具受災證明書及天然災害復建及復養計畫書，向貸款經辦機構提出申請。