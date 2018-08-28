新壽布局高現金殖利率股 今年現金股息125億

（中央社記者田裕斌台北28日電）新光金控旗下新光人壽布局低波動高現金股息殖利率股票策略奏效，今年上半年年化投資報酬率約4.57%，現金股息收入達新台幣125億元，比去年多了20億元。

新光金今天召開董事會，會中決議通過第2季財務報告，截至6月底，合併總資產規模近3.58兆元，較去年底成長5.7%，第2季稅後純益167.12億元，每股稅後純益(EPS)1.54元，每股淨值13.98元。

其中，新壽上半年合併稅後純益142.7億元，股東權益較去年底提高10%至998.5億元，第3季即將挑戰1000億元大關，新光銀行合併稅後純益25.5億元，淨利息收入及投資收益分別較去年同期成長6.6%及31.5%。