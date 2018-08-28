NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

新壽布局高現金殖利率股 今年現金股息125億

中央社2018/08/28 20:15
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北28日電）新光金控旗下新光人壽布局低波動高現金股息殖利率股票策略奏效，今年上半年年化投資報酬率約4.57%，現金股息收入達新台幣125億元，比去年多了20億元。

新光金今天召開董事會，會中決議通過第2季財務報告，截至6月底，合併總資產規模近3.58兆元，較去年底成長5.7%，第2季稅後純益167.12億元，每股稅後純益(EPS)1.54元，每股淨值13.98元。

其中，新壽上半年合併稅後純益142.7億元，股東權益較去年底提高10%至998.5億元，第3季即將挑戰1000億元大關，新光銀行合併稅後純益25.5億元，淨利息收入及投資收益分別較去年同期成長6.6%及31.5%。

新光金表示，今年第2季新壽單季初年度保費(FYP)285.6億元，季增6.8%，累計上半年初年度保費552.9億元，市佔率7.8%，保費結構以傳統終身險為主，占初年度保費比重91.4%，推動負債成本較去年底降低7個基本點(bps)至4.16%。

此外，新壽持續推動外幣保單及泛保障型商品銷售，控管避險成本、獲取穩定利差益及堆疊新契約價值，受惠於保戶需求強勁，今年上半年外幣保單初年度保費較去年同期成長24.6%、達320.2億元，佔初年度保費比重57.9%，泛保障型商品也延續第1季動能，較去年同期成長29%。

新光金指出，新光銀第2季放款餘額較去年底增加134億元達5411.64億元，截至6月底，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.24%及562.33%。（編輯：黃國倫）1070828

平成時代倒數中 挑選新年號...掃毒行動見血 杜特蒂再被控...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan