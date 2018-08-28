雨水下水道系統　林智鴻：應全盤檢視

針對在野黨持續攻擊高雄目前所設置與規劃之15座滯洪池功效，甚至曾批評是「挖了十五個大坑洞」，民進黨高雄市鳳山區市議員候選人林智鴻表示，若高市府當年沒有設置滯洪池，讓270萬公噸之雨水在街頭流竄，後果將不堪設想。滯洪池作為「防洪治水」的重要角色，只有量能是否足夠的問題，沒有「該不該做」的問題，不應以結果論推翻其重要性，該用更務實、更宏觀的角度看待。
但針對「八二三」、「八二八」在鳳山傳出多起水患災情，林智鴻也認為，滯洪池終究不是防洪治水的全部，也應檢視排水箱涵所規劃之「防洪標準」是否與時俱進，而非停留在20年前的標準，同時也該全面檢討過去縣府所規劃之雨水下水道，其引流路線是否須調整改道。他以自今年6月起，連續三個月多次遭逢淹水的光復路二段為例，應該作為優先檢視之路段，讓周遭居民免於淹水之苦。
林智鴻指出，過往就鳳山雨水下水道規劃而言，光復路二段所集流之雨水是引排放至曹公圳，但以8月28日災情為例，曹公圳水位滿溢，連帶影響光復路二段鳳中旁道路兩側，水從人孔蓋不停溢出；而從地形資料看來，曹公圳海拔為16公尺，光復路二段海拔則為14公尺，迥異於青年路以東之光復路一段，海拔18至20公尺之高度。若將光復路下水道導引至曹公圳，根本不符「水往低處流」的原理，過往雖時有檢討排水箱涵斷面寬度之聲浪，但仍無助於解決該區淹水問題。
林智鴻表示，將光復路二段周邊雨水下水道引流改道，就該區域水患防範而言已刻不容緩，呼籲市府水利局應儘速規劃施作，讓效率提升的雨水下水道系統，結合現有滯洪池量能增進調控機能，讓水患熱點儘快免於災害。