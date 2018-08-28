雨水下水道系統　林智鴻：應全盤檢視

針對在野黨持續攻擊高雄目前所設置與規劃之15座滯洪池功效，甚至曾批評是「挖了十五個大坑洞」，民進黨高雄市鳳山區市議員候選人林智鴻表示，若高市府當年沒有設置滯洪池，讓270萬公噸之雨水在街頭流竄，後果將不堪設想。滯洪池作為「防洪治水」的重要角色，只有量能是否足夠的問題，沒有「該不該做」的問題，不應以結果論推翻其重要性，該用更務實、更宏觀的角度看待。

但針對「八二三」、「八二八」在鳳山傳出多起水患災情，林智鴻也認為，滯洪池終究不是防洪治水的全部，也應檢視排水箱涵所規劃之「防洪標準」是否與時俱進，而非停留在20年前的標準，同時也該全面檢討過去縣府所規劃之雨水下水道，其引流路線是否須調整改道。他以自今年6月起，連續三個月多次遭逢淹水的光復路二段為例，應該作為優先檢視之路段，讓周遭居民免於淹水之苦。