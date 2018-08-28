李進勇接見菊島盃冠軍球隊　勉勵選手再接再勵為雲林爭光

李進勇表示，感謝校方、家長及教練一直付出許多心力，成功得來不易，這次帶著勝利榮耀成為雲林之光，希望各位選手繼續加油，在學業和練球都能兼顧，縣府也會持續挹注經費予本縣棒球發展，祝福選手在年底舉辦的台日青少年棒球交流賽能好好加油，作好台日棒球交流。

林玉彬表示，雲林縣馬光國中棒球隊成軍近20年，為本縣棒球重點發展學校，此次參加全國中學硬式棒球重要賽事-菊島盃，共有24組隊伍參加，馬光國中以6連勝奪下此屆盃賽冠軍，創下隊史首次全國盃奪冠紀錄，棒球是馬光國中學生希望之所在，感謝縣府給予經費支持。



▲馬光國中棒球隊奪下2018年菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽冠軍創隊史紀錄。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

林子瑋表示，賽程中最驚險的部分，是在第二場預賽中對上屏東里港國中，雙方對戰至第8局PK戰，在對方無人出局且1、2壘有人狀況下，緊張的賽事氛圍、長時間的對戰，都考驗著球員們的體力及抗壓力，最終在第八局下半攻下關鍵的一分，以3：2順利晉級比賽。另外在冠軍賽時，我們球員表現出日常辛苦訓練的成果，投手不僅在7局對戰中投出9個三振，打者們也攻下4分，讓我們順利拿下冠軍。



▲馬光國中棒球隊隊長鄭俊瑋分享獲勝秘訣。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

近年來縣府全力推動發展棒球運動，對於選手生活照顧，每學期補助每名棒球隊學生獎助學金，三餐、宵夜、註冊費，長期培育選手支持球隊，也提供球隊課輔費、對外賽事交流、移地訓練費等補助，縣府另配置棒球專任教練及額外約聘一名教練，期盼帶給球隊更完整師資，提升球隊防守、打擊技巧，增進選手們的練習水準；球隊練習場地及設備設施，補助購置棒球、球棒，並整建學校棒球場。

學校及孩子們在軟硬體設備上都能有最充足的資源，無後顧之憂的練習，以最好準備參與每次賽事，並以賽養賽的方式，交流精進競賽技巧。李縣長也特別勉勵選手們再接再勵，繼續為雲林爭光，並期勉選手們持續保持運動習慣，提高運動技能，並將運動融入生活培養成興趣，成為健康、快樂、有自信的好公民。