掃毒行動見血 杜特蒂再被控告違反人道罪

（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）在人權律師的協助下，在菲國掃毒行動中喪生者的家屬今天向國際刑事法院（ICC）控告杜特蒂總統犯下違反人道罪。這是杜特蒂上任以來第2次面對同樣控告。

6名自稱有家人在掃毒行動中死亡的菲人，以及一個宗教暨人權團體，今天控告杜特蒂（RodrigoDuterte）謀殺及其他違反人道的罪行，訴狀由全國人民律師聯盟（NUPL）透過網路傳送到國際刑事法院。

這份長達50頁的訴狀指出，杜特蒂透過聲明及官方文件命令及慫恿警察殺人，包括使用「降服」（neutralize）的字眼。