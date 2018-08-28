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中央社

掃毒行動見血 杜特蒂再被控告違反人道罪

中央社2018/08/28 20:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）在人權律師的協助下，在菲國掃毒行動中喪生者的家屬今天向國際刑事法院（ICC）控告杜特蒂總統犯下違反人道罪。這是杜特蒂上任以來第2次面對同樣控告。

6名自稱有家人在掃毒行動中死亡的菲人，以及一個宗教暨人權團體，今天控告杜特蒂（RodrigoDuterte）謀殺及其他違反人道的罪行，訴狀由全國人民律師聯盟（NUPL）透過網路傳送到國際刑事法院。

這份長達50頁的訴狀指出，杜特蒂透過聲明及官方文件命令及慫恿警察殺人，包括使用「降服」（neutralize）的字眼。

訴狀稱，「降服」可被解讀為「殺掉」。

人權組織聲稱，杜特蒂政府在掃毒行動中殺害超過1萬2000人，但警方數據顯示，只有4000多名毒嫌因拒捕而在槍戰中被殺。

去年4月，菲國人權律師薩比奧（Jude Sabio）赴海牙向國際刑事法院控告杜特蒂違反人道罪，國際刑事法院今年2月間對此展開預審（preliminaryexamination）程序。

杜特蒂一怒之下宣布退出國際刑事法院，菲律賓外交部3月間正式知會聯合國，啟動退出羅馬規約（RomeStatute）的程序，但媒體報導說，這要在一年後才能生效。

菲律賓總統府馬拉坎南宮發言人羅奎（HarryRoque Jr.）今天表示，新的控告不會成功，因為馬尼拉已經退出羅馬規約。

羅奎說，在互補原則之下，國際刑事法院只能在地方法院無法或無意審理案件的情況下，才能行使管轄權，而菲國的法院均正常運作。（編輯：陳惠珍）1070828

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