嚴控公司海外掛牌 證交所出招擴大管制範圍

由於近期上市公司子公司紛紛赴陸掛牌，包括鴻海旗下富士康工業互聯網 FII、聯電旗下的和艦等，市場擔憂會造成台灣資金外流，證交所董事會今 (28) 日通過修改營業細則 48 條之 3 規定，將原訂規範「重要子公司」擴大至「所有子公司」，並增訂特別委員會審議，來管制上市公司的子公司海外掛牌的相關程序。

證交所表示，由於近期陸續有大型上市公司的子公司擬赴大陸申請掛牌，為了完備上市公司子公司赴海外掛牌相關程序，董事會決議後，採行擴大適用範圍、增訂特別委員會審議等強化措施，以保障股東權益。