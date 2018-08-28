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新台幣貶值 壽險業7月匯損249億元創今年新高

中央社2018/08/28 20:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北28日電）金管會公布保險業獲利情況，受新台幣貶值影響，壽險業7月淨匯損達新台幣249億元，續創今年單月新高。金管會重申，保險業避險操作過程複雜，無論新台幣升貶，避險成本已投入。

今年初新台幣兌美元強升，一度逼近29元大關，但4月後開始走弱，截至今年7月底，新台幣兌美元已貶值至30.6元。不過，由於壽險業者年初為因應新台幣升值，大舉增加避險比例，從原本7成提高至約78%，因此當新台幣對美元4月後轉而走貶後，避險部位的虧損反而大幅增加。

金管會保險局日前表示，壽險業的避險操作會有時間延遲（Time lag），操作過程相當複雜，且無論新台幣升貶，壽險業的避險成本都已經投入，換言之，外匯避險操作就是壽險業的營運成本。

根據保險局統計，截至今年7月底，新台幣兌美元匯率貶值幅度為2.57%，全體壽險業兌換利益為2485億元，避險損失為3581億元，外匯變動準備金為負137億元，整體壽險業淨匯損1233億元，其中7月單月匯損為249億元，創今年單月新高。

另外，根據保險局統計，保險業稅前損益今年7月底為1201億元，較去年同期增加380億元或46.3%。其中壽險業稅前損益為1088億元，較去年同期增加359億元或49.2%；產險業稅前損益為113億元，較去年同期增加21億元或22.8%。（編輯：張良知）1070828

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