不只零關稅 中國拉攏非洲還有這些手法

（中央社記者陳家倫上海28日電）中國至今與53個非洲國家建交，中國商務部副部長錢克明今天表示，這當中有33個「最不發達國家」，它們97%的輸中產品享有零關稅；此外，年底的進博會也提供它們很多免費攤位。
中國奪走中華民國在中美洲的邦交國薩爾瓦多後，關於中國「金援外交」的議題再度引起討論。事實上，儘管中方強調與薩國建交是政治決斷，絕非交易籌碼，但中國在維持與邦交國的情誼上，經貿確實是重要的一環。
以非洲為例，根據中國外交部網站，中國現有178個邦交國，非洲就占了53個。中非合作論壇北京峰會經貿工作吹風會今天在北京登場，錢克明在會上就中國對「非洲兄弟」的經貿禮遇措施做出說明。
他表示，中方採取很多措施來擴大從非洲的進口，例如中國對非洲已經建交的國家當中有33個「最不發達國家」，它們97%的輸中產品享受零關稅。另外，中方組織了多個貿易促進團到非洲採購。
此外，中國還舉辦多場專題推介會和綜合的展覽會，幫助非洲國家產品出口中國，包括在北京、廣州、上海，都舉辦過專題的非洲產品推介會。此外，也加強和非洲海關的合作，幫助非洲國家提高通關效率，促進產品出口。
錢克明透露，中國將繼續向非洲開放市場，包括11月將在上海登場的中國國際進口博覽會，中方給非洲很多「最不發達國家」提供免費攤位，讓它們的產品走進中國。
他說，中國也幫助非洲國家加快工業化，鼓勵中國企業去非洲投資，增加它的產品出口能力。還對人員進行培訓，包括海關人員、貿易促進人員。幫助非洲國家改善海關基礎設施，提高出口能力。（編輯：邱國強）1070828