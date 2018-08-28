不只零關稅 中國拉攏非洲還有這些手法

（中央社記者陳家倫上海28日電）中國至今與53個非洲國家建交，中國商務部副部長錢克明今天表示，這當中有33個「最不發達國家」，它們97%的輸中產品享有零關稅；此外，年底的進博會也提供它們很多免費攤位。

中國奪走中華民國在中美洲的邦交國薩爾瓦多後，關於中國「金援外交」的議題再度引起討論。事實上，儘管中方強調與薩國建交是政治決斷，絕非交易籌碼，但中國在維持與邦交國的情誼上，經貿確實是重要的一環。

以非洲為例，根據中國外交部網站，中國現有178個邦交國，非洲就占了53個。中非合作論壇北京峰會經貿工作吹風會今天在北京登場，錢克明在會上就中國對「非洲兄弟」的經貿禮遇措施做出說明。