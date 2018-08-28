台中與桃園民防大隊結盟　攜手維護治安

台中市民防大隊與桃園市民防大隊今(28)日晚間舉行締結聯盟典禮，兩市民防大隊長林慶芳、王科元，在市長林佳龍、桃園市副市長游建華及各級民防幹部、警察局同仁的見證下，共同簽署結盟證書。林市長期許透過中桃兩市的民防大隊結盟，公私協力攜手協助警力維護治安，營造幸福宜居城市。

台中市與桃園市民防大隊自105年起展開交流互訪活動，交換工作心得及協勤經驗，頗具成效。為加深情誼、發揮民間力量協助維護治安，今晚由台中市民防大隊長林慶芳及桃園市民防大隊長王科元代表於潮港城餐廳締結聯盟。

林佳龍市長指出，桃園市近幾年在市長鄭文燦的領導下，各項市政建設及施政績效良好，國人有目共賭。他上任後也全力推動台中市政建設，尤其在治安方面更是不遺餘力，兩市無論在「打擊詐欺犯罪」、「掃蕩毒品」、「檢肅非法槍械」、「掃黑」等工作均名列前矛，這樣的成績是警察同仁與所有協勤民力共同努力的成果。

「警力有限、民力無窮！」林市長感謝一同守護城市的民防、義警、義交、志工等工作夥伴無私奉獻，期盼透過公私協力為人民創造最大福祉，並期許透過兩市民防大隊結盟，攜手協助維護治安，營造幸福宜居城市。

林市長也提到，2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，雖由台中市政府主辦，但也是全民參與的活動，效益可擴及全台旅遊觀光、民間產業、城市行銷及國家形象提升，除可提高台中的國際能見度之外，更可藉此行銷台灣。歡迎桃園市長鄭文燦及所有桃園市民來台中賞花，感受台中人的熱情。

