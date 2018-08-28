團圓食刻安心煮快樂吃　雲林優質畜禽產品推廣

李進勇表示，雲林是全台最大的禽畜生產縣市，在此次0823水災當中有部分業者受到損害，縣府已經啟動勘災及救助機制，希望受損業者可以盡快恢復正常生產；雲林縣畜禽產品生產、屠宰、分切及在地加工等產銷鏈最為完善，產品也最為新鮮、多元，除縣府打造的雲林快樂豬及雲林好牛外，各廠商自行建立的品牌也都得到廣大消費者的肯定。

雲林縣政府積極推廣雲林在地優質畜禽產品，今(28)日與在地優質畜禽產品業者於縣府親民空間舉辦「團圓食刻、安心煮、快樂吃」雲林縣優質畜禽產品推廣行銷記者會，李進勇縣長利用畜禽產品現場親自烹調佳餚，並表示，「吃安全、找雲林」是最佳的品質保證，鼓勵全國消費者安心選購。



▲雲林在地優質畜禽產品安全、美味、又美觀，送禮自用兩相宜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）



▲李縣長表示「吃安全、找雲林」不僅僅是口號，而是最佳的品質保證。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

李進勇亦表示，中元節剛過，感謝縣內禽畜業者提供民眾最安全又在地的產品，接續到來的中秋節，許多民眾在月圓人團圓的日子裡會一起圍爐、野餐或烤肉，雲林在地的農產尤其是禽畜產品在此刻就是閤家團聚的最佳選擇；縣內的禽畜業者自104年起連續4年配合縣府實施畜禽產品安全檢驗，參與的廠商皆全數合格，換言之，「吃安全、找雲林」不僅僅是口號，而是最佳的品質保證，希望消費者能夠放心選購，安心過節。



▲「團圓食刻 安心煮、快樂吃」雲林縣優質畜禽產品推廣行銷。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）



▲雲林在地的農產尤其是禽畜產品是閤家團聚的最佳選擇。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

農業處長張鴻猷表示，縣府於104年度起連續4年辦理轄內畜禽產品安全檢驗計畫，主動抽驗轄內肉品加工業者之畜禽產品有無藥物殘留，目前轄內和榮意食品、台全珍豬、三源牧場樂活豬、祥圃良作工場、嘉楠食品、陞輝食品、立瑞畜產、台野畜產、凱馨食品、芸彰牧場、元進莊、廣兆及台雞店等13家參與檢驗，均符合標準，請民眾安心選購，也呼籲轄內其他業者務必落實產品來源自主檢驗，或加入縣府畜禽產品安全檢驗及推廣行銷計畫，共同提升縣內畜禽產品安全，創造產品特色及價值。



▲雲林在地優質畜禽產品安全、美味、又美觀，送禮自用兩相宜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

雲林縣目前豬隻飼養145萬頭、有色肉雞飼養近680萬隻、鴨隻飼養202萬隻，鵝隻飼養約30萬隻，均為全國第一，畜禽產業產值高達300億。



▲李進勇指「吃安全、找雲林」不僅僅是口號，而是最佳的品質保證。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）