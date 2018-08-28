中國官員：台港澳就業證取消 聘書可作證明

（中央社台北28日電）中國人社部主管官員今天說，台港澳籍民眾在中國不須再辦理就業證後，若須辦理人資、社保等業務，可使用台胞證、回鄉證、居住證代替，並以聘用合約、營業執照或社保繳費紀錄作為證明。

中新社報導，今年12月31日前，仍在有效期內的就業證，仍可同時作為台港澳籍民眾在中國的就業證明材料。2019年1月1日起則終止使用。

7月28日，中國國務院正式取消台港澳籍民眾在中國就業許可制後，中國人社部8月23日宣布廢止舊規定，並發布「關於香港澳門台灣居民在內地就業有關事項的通知」，明訂台港澳籍民眾在中國不須再辦理「台港澳人員就業證」。