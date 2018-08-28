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中央社

中國官員：台港澳就業證取消 聘書可作證明

中央社2018/08/28 20:48
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北28日電）中國人社部主管官員今天說，台港澳籍民眾在中國不須再辦理就業證後，若須辦理人資、社保等業務，可使用台胞證、回鄉證、居住證代替，並以聘用合約、營業執照或社保繳費紀錄作為證明。

中新社報導，今年12月31日前，仍在有效期內的就業證，仍可同時作為台港澳籍民眾在中國的就業證明材料。2019年1月1日起則終止使用。

7月28日，中國國務院正式取消台港澳籍民眾在中國就業許可制後，中國人社部8月23日宣布廢止舊規定，並發布「關於香港澳門台灣居民在內地就業有關事項的通知」，明訂台港澳籍民眾在中國不須再辦理「台港澳人員就業證」。

報導指出，自8月23日起，中國各地不再受理「台港澳人員就業證」申辦；對先前已受理申請但尚未發放證件者，將告知用人單位無需再申辦。

主管官員表示，新通知規定，在中國求職、就業的台港澳籍民眾，可使用港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）等有效身分證件，辦理人力資源社會保障各項業務。

至於相關證明，則可使用工商營業執照、勞動合約（聘用合約）、工資支付憑證或社會保險繳費紀錄等文件。

這名主管官員說，人社部指示中國各地人力資源社會保障部門，今後要將台港澳籍民眾納入當地就業創業管理服務體系，提供政策諮詢、職業介紹、開業指導、創業孵化等服務。（編輯：邱國強/張淑伶）1070828

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