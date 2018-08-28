美中貿易戰衝擊 芮特將另覓海外生產據點

美中貿易戰開打，迄今並無緩和跡象，芮特 - KY(6514-TW) 總經理吳東義今 (28) 日在 OTC 表示，該公司將在中國大陸以外地區另覓另現有生產基地，此一新投資案將提 9 月 6 日的董事會中討論。

生產天線產品的芮特努力擴大產品線，該公司布局在 4G、智能網、車載、WiFi 等應用，新增的美國客戶上半年已陸續出貨，今年下半年能源監測天線在手訂單 3 萬件，預計在 11 月之前拉貨完畢，也在洽談也有機會追加 2 萬件的新訂單。

在美中貿易戰開打同時，芮特生產基地集中在江蘇昆山的張浦鎮，雖然在台也有協力廠，但吳東義在今天的 OTC 業績發表會後透露，為尋求分散生產基地，該公司將在中國大陸以外地區另覓另現有生產據點，此一芮特的新投資案將提 9 月 6 日的董事會中討論，投資現成生產據點則不必耗時等待建廠時間，也增加生產的彈性。