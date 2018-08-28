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豪雨致農業災損現金救助 擬9月底前發完

中央社2018/08/28 20:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會今晚公布，23日起豪雨造成中南部農業災損，相關現金救助發放，行政院已指示「從簡、從速、從寬及從優」，將整合人力支援會勘，預計9月底前發放完成，以利復耕復養。

農委會今天下午在台南畜產試驗所召開「0823熱帶性低氣壓豪雨災害救助作業程序協調會議」，邀集這次公告現金救助受災縣（市）與會，針對確認救助範圍、勘災程序簡化及救助金受理、審查與發放流程整合等事宜共同研商。

而已公告辦理現金救助及低利貸款地區為雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

農委會說明，會議獲致三點共識。0823熱帶性低氣壓水災的農業天然災害救助金，將儘速在9月底前全部完成發放。

此外，由農委會各業務主管單位整合農委會各改良場及試驗所等人力，支援各鄉鎮區公所或縣市政府勘災。

另外，簡化漁業勘災流程，已認定為整區淹水的區域，若在當季有放養紀錄者，不須進行個別魚塭勘災，以節省勘災的作業時效，但仍應依規定辦理抽查。

農委會彙整，截至今天傍晚，23日起豪雨造成的農業產物總損失累計新台幣6億8583萬元。各縣市中，以嘉義縣損失約4億4568萬元，最為嚴重；台南縣損失約1億5020萬元，次之。

各產業別損失現況，彙整數據以漁產損失3億4441萬元為最多。畜產損失1億9479萬元，次之。然後是農產損失1億4069萬元，農作物被害面積4995公頃，損害程度18%。（編輯：陳怡璇）1070828

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