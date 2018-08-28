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影／東彰道路南延段　新闢工程啟動典禮

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/28 21:27
▲彰化縣政府舉行「東彰道路南延段新闢工程」啟動典禮，魏明谷期望工程完工後，能夠發揮區域網路功能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)
▲彰化縣政府舉行「東彰道路南延段新闢工程」啟動典禮，魏明谷期望工程完工後，能夠發揮區域網路功能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

串聯高鐵彰化站及南投縣國道3號南雲交流道， 新闢南彰化縱向區域道路， 彰化縣政府積極向中央爭取東彰道路南延段工程建設，於106年11日21日獲交通部核定補助經費6.8億，彰化縣政府於28日晚間在田中景崧文化教育園區龍江館舉行「東彰道路南延段新闢工程」啟動典禮，交通部長吳宏謀 、彰化縣長魏明谷期望工程完工後，能夠發揮區域網路功能，讓民眾生活更加便利。


▲彰化縣政府舉行「東彰道路南延段新闢工程」啟動典禮，魏明谷期望工程完工後，能夠發揮區域網路功能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

魏明谷表示，彰化縣東彰道路分為北段、中段及南延段等三段規劃，總經費約為78億元，除已完成東彰道路中段外，東彰道路北段目前環境影響評估已通過並爭取補助經費辦理中。東彰道路南延段經縣府結合民代向交通部公路總局爭取補助，於106年11月21日同意核定補助工程總經費6億8,400萬元整。

魏明谷指出，「東彰道路南延段新闢工程」起於田中鎮高鐵彰化站特定區南側彰95延伸段與縣道150線平交路口，路線順接彰95線向南延伸，經過彰99線平交路口後轉往東南，延大崙排水旁5~9公尺農路拓寬，再與縣道152線平交後採共線至縣道141線為止，全長約7公里，計畫路寬20~23公尺。

未來東彰道路計畫路廊完成後可串聯台74甲線、台76線及台3線，往北銜接臺中市「中彰快速道路」與往南接「南投縣國道3號」，發揮區域路網功能，縣府將持續以「三橫、三縱、三鐵、三橋」之規劃方式作為彰化縣交通路網發展藍圖，以期達到「打通任督 彰化起飛」之縣政發展目標。

魏明谷說，路開到那兒，經濟就發展到那兒，從2014年底上任以後，積極規劃「三橫、三縱、三鐵、三橋」等重大交通施政藍圖，建構全縣完整公路田字形路網及發展軌道運輸，打通任督彰化起飛，以宣示「建設大彰化、福利好彰化」縣政方針。

 

關鍵字東彰道路南延段三鐵三橋國道3號
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