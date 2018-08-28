「穿越-正義」當代藝術館年度大展　重量級藝術家參展

生活在民主自由台灣的我們，享受的是幾個世代以來前仆後繼努力得來的成果。當代藝術館年度大展「穿越─正義：科技＠潛殖」，力邀國內外知名藝術家共同關注轉型正義、資源分配等議題，讓觀眾有更多思考空間，無論在哪個領域的人都能藉由藝術作品看到自己在這個社會的位置，讓人對世界有更深一層的了解。

2017 ，台灣宣告解嚴三十周年、俄國十月革命一百周年； 2018 ，法國五月風暴五十周年； 2019 ，德國推倒柏林圍牆三十年。 80 年代後期大量的轉型正義，似乎在 20 多年後還是無法保障社會正義的到來，也就是社會價值的共享、平等、資源分配都沒能被解決。



這樣沉重的議題，策展人黃建宏希望透過藝術作品刺激參觀者更多想像空間，於是，當代藝術館年度大展「穿越─正義：科技＠潛殖」（ Trans-Justice: Para-Colonial@Technology ）盛大登場，力邀國內外知名藝術家陳界仁、白雙全、卡戴．阿提亞（ Kader Attia ）、咸良娥（ Ham Yang Ah ）、哈倫．法洛奇（ Harun Farocki ）...等，共同關注個體與結構，並以創造性的方式想像各種個體或族群得以實踐的方法。