「穿越-正義」當代藝術館年度大展　重量級藝術家參展

生活在民主自由台灣的我們，享受的是幾個世代以來前仆後繼努力得來的成果。當代藝術館年度大展「穿越─正義：科技＠潛殖」，力邀國內外知名藝術家共同關注轉型正義、資源分配等議題，讓觀眾有更多思考空間，無論在哪個領域的人都能藉由藝術作品看到自己在這個社會的位置，讓人對世界有更深一層的了解。
2017 ，台灣宣告解嚴三十周年、俄國十月革命一百周年； 2018 ，法國五月風暴五十周年； 2019 ，德國推倒柏林圍牆三十年。 80 年代後期大量的轉型正義，似乎在 20 多年後還是無法保障社會正義的到來，也就是社會價值的共享、平等、資源分配都沒能被解決。
這樣沉重的議題，策展人黃建宏希望透過藝術作品刺激參觀者更多想像空間，於是，當代藝術館年度大展「穿越─正義：科技＠潛殖」（ Trans-Justice: Para-Colonial@Technology ）盛大登場，力邀國內外知名藝術家陳界仁、白雙全、卡戴．阿提亞（ Kader Attia ）、咸良娥（ Ham Yang Ah ）、哈倫．法洛奇（ Harun Farocki ）...等，共同關注個體與結構，並以創造性的方式想像各種個體或族群得以實踐的方法。
黃建宏指出，「 80 年代的人們相信正義，它是個天經地義的事。現在的人很矛盾，一方面不相信正義，另一方面又極度需要它。」這次展覽藉由台灣開啟了輝煌的科技企業新頁章如何和世界接軌，及探討社會流動的公平性、支配性，導致現代人無法一直掌握支配權，就是現代的自由化結果。黃建宏認為，因為有太多的不確定性，所以「正義」便形成了該展覽需要探討的主題。
▲藝術家張文瑄的參展作品「自殺大賽」。（圖／當代藝術館提供）
黃建宏強調，希望可以提出更多的創新思考空間給觀眾，無論在哪個領域的民眾都能藉由藝術作品看到自己在這個社會的位置，宛如一場小型德國文件展般豐富的資料庫，讓人對這個世界有更深一層的了解。展覽時間從即日起至 10 月 21 日止。