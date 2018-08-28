NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

妻提老天有眼 吳敦義：別斷章取義

中央社2018/08/28 21:21
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉建邦台北28日電）國民黨主席吳敦義今出席活動被問到妻子蔡令怡「老天有眼」發言時說，不能夠斷章取義，他擔任公職多年，妻子都叮嚀「老天都會看」，妻子是批評做假工程導致危害民眾生命的人。

吳敦義晚間出席工商建研會會長交接典禮，國民黨台北市長候選人丁守中出席致詞後離去，吳敦義較晚抵達，他進入會場時，媒體詢問，夫人蔡令怡下午出席活動時致詞表示，民進黨縣市競選主軸強調治水很好，但老天都看到真做還是假做，老天一天雨水就打臉民進黨，這就是「老天有眼」，這番談話引發議論。

對此，吳敦義說，這不能斷章取義，不能講5、60句話，只挑其中4個字，這不正確，他擔任公職時，妻子都在旁叮嚀，做公務員或民意代表要大公無私，尤其新建工程絕不能偷工減料，不要作假工程真花錢還搞錢，「不可欺騙上天，否則會被打臉」。

吳敦義表示，他擔任過的任何公職，絕對不會發生偷工減料的工程，也不會有拿回扣或炒地皮狀況，他的妻子很正直，所以非常嚴謹要求他做到這一點。

吳敦義說，他的妻子上午是有感而發，外界不應該斷章取義，特別聽過當時報導影音內容兩次，「幾分鐘談話被斷成10多秒，這樣不道德」。

吳敦義表示，他的妻子講得很清楚，「做任何工程，什麼是真的，什麼是假的，時間到了就會被檢驗出來」，媒體應該要完整報導全部內容，像某些黨派在某些縣市執政20、30年，但工程經得起考驗嗎？

吳敦義說，妻子常叮嚀他，「老天都會在看，若做的是假工程，老天不會原諒」，他支持妻子態度，認為除非妻子的話是被斷章取義，否則就是在反映民眾心聲，把人民血汗錢拿來做工程，卻做不好，造成國人生命財產損失。

吳敦義表示，妻子提到「老天有眼」不是講因水災受害的民眾，妻子是關心災民，是指認那些做出危害民眾安全的工程人員，若工程沒問題，就不會是妻子批評對象，除非有人被批評後，刻意扭曲。（編輯：李亨山）1070828

翁啟惠被控涉貪辯論終結 ...平壤警告非核化談判恐破局 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan