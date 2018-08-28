翁啟惠被控涉貪辯論終結 12月28日宣判

起訴指出，浩鼎製造夥伴潤雅公司與中研院簽訂「新一代酵素合成寡糖技術」專屬授權備忘錄，翁啟惠即指示研究團隊交付醣分子Allyl Globo-H，又讓潤雅派員至中研院學習酵素合成法，使浩鼎得以在未簽屬專屬授權契約前取得酵素合成法技術，並將成果攜出使用。

翁啟惠被控在中央研究院院長任內，與張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另收受3000張浩鼎股票，作為翁啟惠協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。

（中央社記者蕭博文台北28日電）士林地院今天開庭審理浩鼎案貪污案情，前中研院院長翁啟惠、台灣浩鼎生技董事長張念慈否認犯罪，翁啟惠的律師主張翁是真實無辜，全案辯論終結，合議庭訂12月28日宣判。

士林地方檢察署民國106年依貪污治罪條例期約賄賂、收受賄賂罪起訴翁啟惠，另依期約賄賂、交付賄賂罪起訴張念慈。

士林地方法院今天上午9時30分開庭審理，超過50名民眾到場旁聽，庭訊直到晚間7時30分結束，扣除休息時間，庭訊長達8小時30分鐘。

檢察官論告時表示偵辦此案如履薄冰、如臨深淵，隨著偵查進展，身為執法者，不能再對不法視而不見，主張翁啟惠、張念慈涉犯貪污罪，請求法院量處適當之刑。

翁啟惠則表示，檢方指控他利用院長職權藉技轉案收取不當利益絕非事實，指控內容除了不存在的事實，還誤解技轉法規，對他的人格、名譽與學術生命造成重大影響。

翁啟惠說，原本相信、尊重檢察官，但檢察官錯誤解讀電子郵件，毫無根據地把10克Allyl Globo-H說成價值新台幣9000萬元，意圖營造成收賄對價，令人無法接受。

翁啟惠最後陳述表示，感謝合議庭細心審理，本案將對生技產業、研究單位有深遠影響，也感嘆偵查不公開、無罪推定未落實，感謝支持者的關心讓他撐到現在追求真相，重申一輩子從未想過任何不法的事情。

翁啟惠的律師則表示，全案無對價關係，翁啟惠也未介入技轉，檢察官舉證是去脈絡化、斷章取義，主張翁啟惠是真實無辜，請求諭知無罪。

翁啟惠的律師還說，檢察官偵辦初期如同瞎子摸象，但當電燈亮了，就不能摸著排水管堅稱是大象，請求合議庭做出擲地有聲的無罪判決，為司法改革樹立標竿與典範。

張念慈最後提到，與翁啟惠認識超過40年，感情如同家人緊密，想不出任何理由行賄翁啟惠，請求法院澄清事實，做出公平判決。

翁啟惠步出法院時表示對判決有信心，全案將於12月28日上午宣判。（編輯：方沛清）1070828