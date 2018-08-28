平壤警告非核化談判恐破局 蓬佩奧北韓行喊卡

韓戰從1950年爆發到1953年結束時，交戰雙方只簽署停戰協定，並未簽署和平條約，因此嚴格而言，以美國為首的聯合國部隊至今仍和北韓處於交戰狀態。

這封直接送交美國國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的信函表示，北韓領導人金正恩政府認為，非核化進程可能無以為繼。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天引述知情消息來源報導，北韓高層官員致函美國，警告非核化談判「再度處於危急關頭，且可能會破裂」。

北韓很久以前就表明，平壤認為，正式終結戰爭狀態對於降低朝鮮半島緊張情勢至關重要。

美國則堅持，除非北韓先放棄核武計畫，否則不願正式宣告韓戰終結。

「華盛頓郵報」（Washington Post）昨天報導，蓬佩奧上週宣布將訪問北韓消息後不久，就收到來自北韓高階官員的那封好戰信函，因此美國總統川普決定取消蓬佩奧出訪計畫。

CNN報導，那封信的發送者是曾任北韓情報首長的勞動黨中央委員會副委員長金英哲（Kim Yong Chol），但信函投送方式不得而知。華郵指出，北韓透過駐聯合國使節團，和美國溝通的情況越來越常見。

CNN指出，那封信還提到，華府和平壤若無法達成妥協方案，那麼才剛開始的非核化談判就會破裂，北韓可能會恢復「核子和飛彈活動」。（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070828