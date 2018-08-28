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李進勇登記參選　盼再創光榮雲林

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/28 22:15
▲縣長李進勇今日登記，爭取連任推出「三好六顧一級棒」十大願景，以桶箍精神盼鄉親攜手再創光榮雲林。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）
▲縣長李進勇今日登記，爭取連任推出「三好六顧一級棒」十大願景，以桶箍精神盼鄉親攜手再創光榮雲林。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

雲林縣長李進勇今(28)日登記參選連任第18屆縣長選舉，並提出「三好六顧一級棒」十大願景來全面照顧雲林、完善各種施政建設，李進勇陣營表示，因近日適逢雨災，李縣長取消預定聯合登記活動，儘速協助民眾恢復家園。
    
李進勇表示，感謝鄉親三年來對縣府團隊支持與肯定，大家也齊心協力共創台灣燈會榮耀在雲林，未來繼續與鄉親一起守護雲林，他也提出「三好六顧一級棒」十大願景，希望為鄉親打造安全宜居的家園。


▲因雲林縣近日適逢雨災，李縣長取消預定聯合登記活動，儘速協助民眾恢復家園為要。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.28）

李進勇說，三好包括好生活、好就業、好遊憩；顧則是顧大小、顧經濟、顧健康、顧土地、顧弱勢、顧骨氣，以及農業一級棒計畫。其中農業一級棒計畫，將建構更完整農業產銷貯送系統，包括農好力揪工平台、農創育成中心、農產交易中心、綜合冷鏈物流中心，以創高農業產值、促進農家更富麗的生活，可望再推高農業產值，讓農家有更好的收入。

李進勇又說，近日豪雨造成沿海家戶受損，除了已經報請中央從寬從速給予受害補助，也要求縣府團隊積極主動前進第一線與鄉親一起投入復原的工作，期待儘速復原、恢復日常生活秩序。 
    
李進勇指出，執政三年多來，在雲林鄉親與縣府團隊不分你我的共同努力下，透過建設美麗進步的家園、透過許多傲人活動成果的呈現，透過整合雲林在地文化藝術魅力，我們不僅自信地走向國際，也讓世界看見雲林的美麗與雲林人的努力，盼持續展現精神，攜手鄉親再創光榮雲林。

關鍵字雲林縣李進勇登記參選縣長選舉三好六顧一級棒十大願景
東彰道路南延段　新闢工程啟動典禮

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