陸住宅70年到期怎麼辦 自動續期將入法

（中央社台北28日電）中國一項審議中的法案提出「居住權」概念，主張住宅產權70年到期後自動續期。至於續期是否需要費用、需要多少卻仍是懸念。外界認為，居住權的概念也代表官方日後徵收房產稅有了理由。

中國大陸的房屋產權由房屋所有權和土地使用權兩部分組成，一般住宅買賣只有40年到70年不等的土地使用權，產權到期後如何處理備受關注。

每日經濟新聞報導，中國大陸的民法典各分編（草案）27日首次提請全國人大常委會審議。其中，物權編草案首次規定了「居住權」：居住權人有權按照合約約定並經登記占有、使用他人的住宅，以滿足其穩定生活居住需要。