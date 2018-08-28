NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

陸住宅70年到期怎麼辦 自動續期將入法

中央社2018/08/28 21:30
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北28日電）中國一項審議中的法案提出「居住權」概念，主張住宅產權70年到期後自動續期。至於續期是否需要費用、需要多少卻仍是懸念。外界認為，居住權的概念也代表官方日後徵收房產稅有了理由。

中國大陸的房屋產權由房屋所有權和土地使用權兩部分組成，一般住宅買賣只有40年到70年不等的土地使用權，產權到期後如何處理備受關注。

每日經濟新聞報導，中國大陸的民法典各分編（草案）27日首次提請全國人大常委會審議。其中，物權編草案首次規定了「居住權」：居住權人有權按照合約約定並經登記占有、使用他人的住宅，以滿足其穩定生活居住需要。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，提出居住權，有助於未來在租賃、以房養老等領域實現更好的保障。

草案還規定，住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期。續期費用的繳納或者減免，依照法律、行政法規的規定。

2016年4月，中國浙江省溫州一名購屋者買了中古屋才發現土地使用權已經到期，無法過戶。當時溫州市政府要求，此案例中的20年產權到期的業主，需按照房屋價格1/3繳費續期，引發爭議。

審議中的草案中儘管提出了續期費用「或者減免」，但究竟續期是否需要付費、付多少費用仍未有明確而一致的規範。

此外，有專家認為，現行規定住宅的土地使用權是70年，所以住宅建設用地使用權自動續期也意味著具備了徵收房產稅的基礎。

房產稅去年以來受到熱議，外界認為這將有效抑制房價，但也會對所有有房者帶來更沉重的經濟負擔。（編輯：張淑伶/邱國強）1070828

平壤警告非核化談判恐破局 ...台泰智慧醫療研討會 台灣帶...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan