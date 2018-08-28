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中央社

說客公然遊說打獵 法生態部長掛冠求去

中央社2018/08/28 21:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國生態部長余洛長期關心生態，理念明確，在政府中代表正面的形象。但昨天在艾里賽宮一場明顯偏向愛好打獵人士的會議，讓他忍無可忍，他今天在廣播節目中宣布辭職。

2017年5月出任部長之前，余洛（Nicolas Hulot）是生態類電視節目「烏斯華雅」（Ushuaia）主持人，也是自然與人類基金會（FNH）創辦人，在環保生態圈中頗受尊敬，被延攬入閣後也深受期待。

余洛今天一早在France Inter廣播電台受訪時拋出震撼彈，罕見地在直播節目中宣布辭職，從總統馬克宏（Emmanuel Macron）、總理菲力普（EdouardPhilippe）到余洛的幕僚及媒體，事前都不知情。

近月來有傳言指63歲的余洛由於在政府中感到綁手綁腳，有意請辭，但他仍正常安排政務，這幾天還打算赴南部庇里牛斯山區，向民眾和畜牧業者說明野放兩頭母熊到山區的計畫，沒人預料到他會無預警請辭。

「費加洛報」（Le Figaro）分析，迫使余洛決定辭職的最後一根稻草，應是昨天艾里賽宮安排一場與愛好打獵人士的會談，馬克宏傾向放寬打獵限制，包括大幅降低打獵執照費、重新檢視獵殺動物數額規定等。

負責生態轉型與環境保護的余洛也出席會談。根據報導，余洛很訝異地發現與會者幾乎全是打獵支持者，尤其是獵人說客柯斯特（Thierry Coste），以及出名喜愛打獵的參議員巴垂亞（Francois Patriat）。

余洛在廣播節目中說，他發現一名原本未受邀的說客（指柯斯特）在會談現場，認為「這是遊說行為出現在權力圈的徵兆」，這是攸關民主的問題，必須拿出來討論。

報導說，余洛當時在會中同意降低打獵執照費，但條件是釐清傳統打獵活動，要有倫理章程規範「圍獵」，還要有警察監看打獵活動是否尊重環境；在兩小時的會談中，馬克宏不避諱在余洛面前表現出對愛好打獵人士的友好，期待在明年的歐洲議會議員選舉中得到他們的支持。

根據報導，余洛會後明顯對這些操作感到不滿，也對自己的妥協感到不自在，但馬克宏的幕僚當時認為余洛只是一時有情緒。

余洛於8月初接受「解放報」（Liberation）訪問時，曾露出一些倦勤的跡象。當時他說，如果離職，不知道還能以民間身分做些什麼，身邊有些人要他趕緊離開政府，但也有人說，他若離職，情況會更糟，他正處於「該死的兩難」。

法國政府上週才結束暑休，正著手一系列改革計畫和預算案，7月被媒體揭露的馬克宏隨扈班納拉（Alexandre Benalla）假冒警察毆打民眾事件也未落幕，余洛此時請辭，替已經焦頭爛額的政府增添一重政治危機。（編輯：郭中翰）1070828

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