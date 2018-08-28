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中央社

亞運男女單打未進4強 陸媒：中國羽球陷入危機

中央社2018/08/28 16:27
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社台北28日電）中國大陸在本屆亞運會羽球男單、女單皆未晉級前4強，寫下44年以來亞運最差成績。陸媒直指中國羽球已被擠出一流行伍，陷入空前危機，2年後的東京奧運無法樂觀。

綜合陸媒報導，中國羽球隊在本屆亞運羽球大賽視日本為第一勁敵，雖然在7個項目中，中國取得3金1銀2銅，總獎牌數仍居首位，但在今天舉行的男子單打、女子單打、男子雙打決賽，中國選手卻無緣參加這3場最重要的金牌爭奪戰。

新浪看點報導，中國男女單打的4名選手全部被淘汰，無一人闖入亞運前4強，這是自1974年中國羽球隊首次參加亞運會以來，頭一回遭遇這樣的慘敗。

報導稱，雖然4名單打選手都是中國目前世界排名最高、實力最強的選手，諶龍是林丹之後中國男羽隊的領軍人物，石宇奇是近幾年湧現出來的新生力量；女羽隊的何冰嬌和陳雨菲也是箭頭人物。他們都象徵中國羽球隊的整體實力，也是2年後東京奧運會的絕對主力。

但報導指出，現在看來，他們還需要儘快成長，否則很難撐起中國羽球隊。

中國羽球隊在此前參加的14屆亞運會中，是獲得羽球金牌最多的隊伍，領先排在第2的印尼多達13面。在男單和女單項目上，中國在亞洲更是擁有「絕對的統治地位」，男單一共拿過7次冠軍，女單8次奪冠。

但報導指出，「最近幾年，由於整體打法的落後，人才儲備不足，加上其他國家選手的崛起，中國羽球的男單和女單出現青黃不接」。

中國青年報報導也直指，今天男單、女單、男雙3大決賽都不會出現中國選手的身影，無論隊員和教練是否願意承認，中國羽球已經陷入「蜀中無大將」的危機。

報導指出，2012年倫敦奧運會，中國羽球隊包攬5面金牌，到2016年里約奧運會，中國羽球只有男單和男雙2面金牌入帳，整體下滑之勢明顯。如果說2016年里約奧運已經敲響警鐘，2年後的這屆亞運會，中國羽球無甚起色，確實令人痛心。

報導直指隊員實力及狀態與國際頂尖水平相比差距明顯，究其根源不外是人才匱乏、訓練質量下降兩大因素，球隊管理層應當對此擔責。

報導形容，本屆亞運男單、女單、男雙3個重點項目均無緣4強，已然證明中國羽球被擠出「一流」行列。

相較中國隊遭遇空前挫敗，中華民國羽球代表隊在本屆亞運取得空前佳績，不但在男單、女單首度闖入決賽，奪得一金一銀，也在男子團體、男子雙打項目拿下銅牌。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070828

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