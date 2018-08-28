先進光電現增案 董監事全數放棄認購 分析師負面解讀

先進光電今天公告，包括董事全超投資股份有限公司，總益投資有限公司，高弘吉，高維亞及監察人高瑜婷、金裕隆投資有限公司等全數放棄依持股比例認購的現增股，並洽特定人認購，全部放棄認購的張數高達約 2509 張。

光學元件廠先進光 (3362-TW) 辦理發行 1500 萬股現金增資案，今 (28) 日公司公告，全體董監事 100% 放棄認購，並洽特定人認購，先進光高層主管指出，此狀況主要為大股東對於家族持股的規劃，且早已備妥認購資金，本次現增案將如期完成。但分析師則對此做負面解讀。

雖然該公司高層主管指出，此一大股東全數放棄認購增增股的狀況，主要為大股東對於家族持股的分配及規劃。

然而，證券分析師張陳浩及黃漢成，對此做負面解讀，稱在原股東繳款末期，市場成交價格還低於現增價，這種狀況的出現，可能基於大股東對於短線股價的看淡，才會做出此決策。

分析師指出，讓現增價明顯高於市價，使大、小股東放棄認購，導致此一公開現增案，淪為洽特定人的的私募案。

黃漢成甚至認為，先進光電此次現增案，可能以破局收場。

本次先進光擬辦理發行 1500 萬股現金增資案敲定以每股 62.5 元溢價發行，將募集 9.37 億元資金，此為光學元件廠今年首件市場籌資案，該現增案於 8 月 9 日除權交易，包括原股東及員工在今天結束繳款。

先進光電擬辦理發行 1500 萬股現金增資案，擬擬募集 9 .37 億元資金，將用於償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構，這也是先進光去年由於大立光提起侵權判決賠償案後，首度重啟現增案；先進光此籌資案將由國票證主辦，去年 12 月因大立光 (3008-TW) 提起侵權判決賠償，被迫取消現增案，此次捲土重啟另一次市場籌資案。