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街口支付推台版餘額寶 金管會緊盯是否違法吸金

鉅亨網2018/08/28 21:55
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為迎戰 LINE Pay 攜手一卡通將於 9 月 3 日推出電子支付帳戶，街口支付也將在同一天推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，甚至宣告保障年收益 1.2%~1.8%，比定存還高，但卻踩到金管會紅線，為避免違法吸收儲值款項，對此，金管會表示，何電子支付行銷活動不得以行銷給予方式吸收儲值款項，將請街口來說明。

街口支付在今年初已經啟動電子支付帳戶，串接台新、玉山、中國信託、富邦、郵局、王道、第一、永豐、兆豐、彰化、合庫、上海等 12 家銀行帳戶，推出免手續費跨行轉帳、儲值、提領等服務後；下半年可能還會再新增國泰、台銀、新光、高雄、日盛等銀行。

但是，面對 LINE Pay 攜手一卡通也將推出電子支付帳戶，街口支付宣布將進一步推出的「街口託付帳戶」，在廣告中宣稱保障年收益 1.2%~1.8%，高於定存利率，享餘額隨時進出，且採複利每日計息、每日給息、每日利息自動滾入本金再賺利息。

街口在新聞稿還宣稱，有別於其他數位存款帳戶開戶還要插卡、臨櫃或動輒 20 分鐘的繁瑣流程，街口支付只要輸入身分證進行驗證，並通過銀行帳戶綁定進行升級，1 分鐘即可完成「街口託付帳戶」註冊。

但此舉恐踩金管會紅線，金管會今天表示，因為依照電支業務管理規則第 11 條，電支機構不得以津貼、贈與或其他方法，吸收儲值款項；且依照電子支付機構從事行銷活動自律規範第 5 條，電子支付業者從事行銷活動，不可以用行銷給予方式吸收儲值款項。

金管會強調，銀行存款會固定給利息，但電支不可以用利息與保證年收益等方式作為行銷，就算是回饋「街口幣」也是一種給予方式，也不合法。

但因為「街口託付帳戶」9 月 3 日就要上線，金管會表示，將請街口立刻將完整行銷細節送到金管會，由金管會來檢視是否符合電子支付相關法令，若不合法，將要求街口調整行銷活動。
 

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