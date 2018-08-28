遭陳沂牽拖「辱罵志願役」　館長怒轟：連以碗就口都不知

▲館長怒轟「本人親身經歷三年六個月，跟你這連什麼叫以碗就口都不知道的人比？」（圖／翻攝自飆捍臉書）

網紅陳沂日前在臉書直播時，批評「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」，引起國防部抗議，認為她玷損軍人形象與尊嚴，準備蒐證提告。隨著事件越演越烈，陳沂不僅要國防部「先懂法律」，還控「館長」陳之漢過去也曾批評志願役，拖人下水；對此，館長今（28）日晚間反嗆「本人親身經歷三年六個月，跟你這連什麼叫以碗就口都不知道的人比？」

陳沂日前抨擊「中華民國大部分志願役都是廢物」，遭國防部揚言喊告，不料她不僅不懼，今日還在臉書分享館長上月的直播，指出 44 分鐘開始說當兵出去都找不到工作、沒有一技之長，並向國防部喊話「館長這樣講，是否涉及嚴重侮辱到我們偉大的國防部？國防部要不要發個聲明說要告他啊？」

對此，館長晚間在臉書發文表示，自己講軍人的直播超過 50 部，其意義都是希望政府重視改革國家軍隊訓練福利等等，如今遭陳沂連帶拖下水，他反問「本人親身經歷三年六個月，跟你這連什麼叫以碗就口都不知道的人比？」痛批自己罵的是高層跟政府軍隊問題，陳沂卻涉及到所有自願役，怒轟「講啥小啦？」

貼文一出，網友紛紛留言力挺「一個是無限謾罵，一個是恨鐵不成鋼，你跟我說這樣可以比？」「既然三斤小姐敢大鳴大放，批志願役廢，那麻煩三斤來簽，不敢簽表示你比廢物還不如，是廢渣」、「話說陳沂不是說過沒有在看館長的直播的嗎？」「被嗆沒當過兵，就不要罵兵」。

也有不少從軍網友心有戚戚焉，感嘆「我是一個志願役，當兵是為了賺錢沒錯，我們沒有貪污的父母來給優渥的生活，職業軍人的生活讓我們改變了家裡環境，有任務的時候我們不會退卻，我是中華民國軍人我驕傲」、「我也是自願役，當初退的時候，心裡只有恨鐵不成鋼想法，我不恨部隊，也不恨大環境，只恨自己沒能力改變現狀」。



▲館長全文。（圖／翻攝自飆捍臉書）