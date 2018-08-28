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亞運／林承飛4打點大爆發　中華隊狂勝印尼分組第一晉級

記者吳政紘／綜合報導2018/08/28 22:04
▲林承飛、蕭帛庭（右）（圖／吳政紘攝）
▲林承飛、蕭帛庭（右）（圖／吳政紘攝）

印尼雅加達亞運棒球賽事，中華隊今（28）日出戰地主印尼隊，首局就靠著林瀚、詹子賢、陳偉志等連續安打攻回6分，最終在7局以14支安打，以15:0擊敗印尼提前結束比賽。


▲林承飛、蕭帛庭（右）（圖／吳政紘攝）

這場中華隊只要贏球，就可以輕鬆以分組第一，連3勝之姿晉級複賽。

中華隊開路先鋒戴如量一上場就敲出三壘安打，林瀚左外野安打先開張，林加祐獲保送後，詹子賢又敲出右外野二壘安打，一次攻回2分，陳偉志三壘安打，中華隊又下2分。

中華隊捕手黃佳瑋、蕭帛庭又獲保送，林承飛又敲出左外野二壘安打，單局中華隊打下6分，3局中華隊又靠林承飛高飛犧牲打追加分數，4局林加祐也有二壘安打追加分數。

中華隊這場先發投手林宇祥掛帥主投，這也是他個人首場亞運賽事，雖然首位打者他投出保送，但之後以連3次三振封鎖對手。


▲詹子賢。（圖／吳政紘攝）

中華隊投手車輪戰，效力中信兄弟陳柏豪、猿隊的林樺慶、獅隊的王玉譜都各自後援1局，黃健隆、唐嘉駿、蔡偉凡也後援1局無失分，完封印尼隊。

中華隊6局攻勢再起，姜建銘獲保送後，陳孝允適時安打追加分數，詹子賢也敲安再下一城，印尼隊投手連續送出保送，又發生暴投，林承飛二壘安打又打回２分，單局中華隊狂攻5分，詹子賢7局又敲出安打貢獻2分，終場中華隊就以15分之差大勝。

林承飛雙安4打點最佳，詹子賢也有3安3打點，除了林政賢上一場先發外，中職6名支援球員全上。

關鍵字中華隊蔡偉凡詹子賢林承飛亞運印尼
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