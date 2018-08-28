〈博大法說〉訂單滿載啟動兩岸擴產計畫 產能將增7成

利基型電源供應器廠博大 (8109-TW) 下半年接單暢旺，董事長廖本崇指出，目前台灣以及無錫 2 個廠產能皆滿載，並已著手進行擴廠計畫，最快明年第二季可陸續完工，屆時總體產能將提升 7 成左右，明年下半年可開始貢獻營運；至於美中貿易戰，他表示由於目前產品統一由台灣出口，因此並沒有受到影響。

廖本崇表示，目前訂單能見度有 3 個月，但從下訂到出貨，最快也要 2-3 週，為確保在訂單成長之下，能夠即時供貨給客戶，目前台灣廠跟無錫廠都將進行擴產計畫。

他指出，台灣廠擴產最快於今年底完成，屆時產能將提升 2-3 成，主攻高效率、低耗能產品；無錫廠也預計於明年上半年興建完成，屆時產能共計將提升 7 成，並於明年下半年開始貢獻營收。