河南強拆十字架 百餘間教會被取締破壞

（中央社台北28日電）中國官方的宗教政策持續緊縮。根據海外宗教人權組織，有信徒表示，中國河南省已經有100多間教會遭到查抄、拆十字架、取締以及打傷人等強制事件。

繼2014年以溫州為主的浙江省歷經官方強拆教會十字架後，河南省近幾個月也出現大規模的拆教會十字架、取締聚會等。

據海外宗教人權組織對華援助協會及美國之音（VOA）中文網消息，5月以來，河南省商丘市寧陵縣便開始要求官方認可的「三自教會」以及家庭教會都要拆除十字架。此外，包括洛陽、新蔡、安陽等地也發生強拆十字架狀況。