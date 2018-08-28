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中央社

河南強拆十字架 百餘間教會被取締破壞

中央社2018/08/28 22:26
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北28日電）中國官方的宗教政策持續緊縮。根據海外宗教人權組織，有信徒表示，中國河南省已經有100多間教會遭到查抄、拆十字架、取締以及打傷人等強制事件。

繼2014年以溫州為主的浙江省歷經官方強拆教會十字架後，河南省近幾個月也出現大規模的拆教會十字架、取締聚會等。

據海外宗教人權組織對華援助協會及美國之音（VOA）中文網消息，5月以來，河南省商丘市寧陵縣便開始要求官方認可的「三自教會」以及家庭教會都要拆除十字架。此外，包括洛陽、新蔡、安陽等地也發生強拆十字架狀況。

河南省南陽市進入8月後大規模清拆十字架，許多教會遭官方人員騷擾，並被勒令不許聚會。而唐河基督教恩膏堂一名長老27日上午被抓走，目前下落不明。

報導表示，據信徒統計，河南全省已有100多家教會遭到查抄、拆十字架、取締以及打傷人等強制事件。

自由亞洲電台（RFA）報導，鄭州滎陽一間三自教會的教堂27日面臨吊車前來強拆十字架時，信徒詢問工作人員為何要拆，對方卻拿不出任何文書。「如果真的違章了，你可以拆掉，如果沒有你不能拆，然後我們就問他們了，他們也拿不出什麼。」

報導引述另一名河南信陽家庭教會的基督徒說，他們的教會被強制中止租賃合約，並且被斷電，對方表示他們的聚會是非法的，還以暴力相向。這名基督徒說，現在「不管家庭教會還是三自教會，基本就是大逼迫，很嚴重的」。

美國華裔牧師劉貽28日在推特上表示，根據他所得到的消息，河南除了拆教堂十字架，也正持續合併教堂，「一個鄉或者兩個鄉只能有一座教堂」，他認為河南教會這次受逼迫的程度比浙江要更嚴重。（編輯：張淑伶/邱國強）1070828

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