加拿大手握NAFTA重生關鍵 處境好壞難料

杜魯道的辦公室還說，兩國領導人如今「對各自團隊本週的談判工作抱持期待，盼能順利完成談判」。然而，在與墨西哥方面宣布達成協議的聲明中，川普卻對加拿大採取強硬立場，表示渥太華會被冷落在旁。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）已立即中斷歐洲訪問行程，趕赴華府重新加入修訂NAFTA的3方協商。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的辦公室則表示，杜魯道已和川普就美墨貿易談判進展進行「具建設性的交談」。

（中央社蒙特婁28日綜合外電報導）美國總統川普27日宣布，就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）與墨西哥達成突破性協議。NAFTA第3成員國加拿大如今是面臨背水一戰或手握致勝王牌，專家意見分歧。

加拿大帝國商業銀行經濟研究（CIBC EconomicsReserch）分析師沈菲德（Avery Shenfeld）表示：「加拿大如今將面臨較偏向『接不接受隨你』的條件。」

儘管墨西哥曾堅持貿易協議須包含加國，但沈菲德指出：「美方說出加國可被排除在外，顯示他們威脅將在談判桌上採取強硬態度。」

渥太華大學（University of Ottawa）教授李伯朗（Patrick Leblond）也說：「川普想快速取勝，至少表面上得勝。」因此加拿大若要達成協議，這項因素將構成壓力。他表示：「若要談成3方協議，一大問題是美國想從加國得到什麼。」

川普曾說，他不接受加拿大繼續對自美國進口乳製品課徵高關稅，他還威脅直接把加國排除在外，並對自加國進口汽車加徵關稅。

李伯朗指出，現在距離加拿大大選只剩一年，若杜魯道的自由黨（Liberal Party）政府對美國的要求讓步，大幅開放受保護的乳品市場，無異政治自殺。

他說：「若自由黨政府放棄加拿大乳品供應管理，我不知道他們在大選年如何說服選民。這麼做的政治風險太大。」

在川普要求下，美、墨、加一年前便開始進行修改NAFTA的3方協商。但現在川普似乎渴望在11月的期中選舉前簽訂新協議。

拉瓦爾大學（University of Laval）教授貝隆傑（Louis Belanger）認為，加拿大必須「嘗試利用…（美方）所剩不多時間，來取得更多讓步，或是希望美國人放棄若干要求」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070828