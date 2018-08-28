NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

加拿大手握NAFTA重生關鍵 處境好壞難料

中央社2018/08/28 22:30
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社蒙特婁28日綜合外電報導）美國總統川普27日宣布，就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）與墨西哥達成突破性協議。NAFTA第3成員國加拿大如今是面臨背水一戰或手握致勝王牌，專家意見分歧。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）已立即中斷歐洲訪問行程，趕赴華府重新加入修訂NAFTA的3方協商。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的辦公室則表示，杜魯道已和川普就美墨貿易談判進展進行「具建設性的交談」。

杜魯道的辦公室還說，兩國領導人如今「對各自團隊本週的談判工作抱持期待，盼能順利完成談判」。然而，在與墨西哥方面宣布達成協議的聲明中，川普卻對加拿大採取強硬立場，表示渥太華會被冷落在旁。

加拿大帝國商業銀行經濟研究（CIBC EconomicsReserch）分析師沈菲德（Avery Shenfeld）表示：「加拿大如今將面臨較偏向『接不接受隨你』的條件。」

儘管墨西哥曾堅持貿易協議須包含加國，但沈菲德指出：「美方說出加國可被排除在外，顯示他們威脅將在談判桌上採取強硬態度。」

渥太華大學（University of Ottawa）教授李伯朗（Patrick Leblond）也說：「川普想快速取勝，至少表面上得勝。」因此加拿大若要達成協議，這項因素將構成壓力。他表示：「若要談成3方協議，一大問題是美國想從加國得到什麼。」

川普曾說，他不接受加拿大繼續對自美國進口乳製品課徵高關稅，他還威脅直接把加國排除在外，並對自加國進口汽車加徵關稅。

李伯朗指出，現在距離加拿大大選只剩一年，若杜魯道的自由黨（Liberal Party）政府對美國的要求讓步，大幅開放受保護的乳品市場，無異政治自殺。

他說：「若自由黨政府放棄加拿大乳品供應管理，我不知道他們在大選年如何說服選民。這麼做的政治風險太大。」

在川普要求下，美、墨、加一年前便開始進行修改NAFTA的3方協商。但現在川普似乎渴望在11月的期中選舉前簽訂新協議。

拉瓦爾大學（University of Laval）教授貝隆傑（Louis Belanger）認為，加拿大必須「嘗試利用…（美方）所剩不多時間，來取得更多讓步，或是希望美國人放棄若干要求」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070828

河南強拆十字架 百餘間教...林承飛2安6打點 亞運中華...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan