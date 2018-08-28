不惜犧牲積分換金牌留台灣 戴資穎就是愛台

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）相同的金牌，確有著不同的重量，在國家與個人之間，世界球后戴資穎選擇了前者，去年台北世界大學運動會前，她被迫做出選擇，她沒後悔過，她選擇了台灣。

去年台北世大運恰好和世界羽球錦標賽撞期，世錦賽是羽壇除奧運之外，積分最高的比賽，但戴資穎選擇犧牲積分、留在台灣，為的只是想幫台灣留下一面金牌。

戴資穎從2016年底坐上世界球后寶座，去年共拿下6場國際羽總舉辦的賽事冠軍，其中包括台灣從來沒人登頂過的全英公開賽，加上台北世大運金牌，一舉將她的聲勢推向最高峰。