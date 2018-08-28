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中央社

不惜犧牲積分換金牌留台灣 戴資穎就是愛台

中央社2018/08/28 22:26
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）相同的金牌，確有著不同的重量，在國家與個人之間，世界球后戴資穎選擇了前者，去年台北世界大學運動會前，她被迫做出選擇，她沒後悔過，她選擇了台灣。

去年台北世大運恰好和世界羽球錦標賽撞期，世錦賽是羽壇除奧運之外，積分最高的比賽，但戴資穎選擇犧牲積分、留在台灣，為的只是想幫台灣留下一面金牌。

戴資穎從2016年底坐上世界球后寶座，去年共拿下6場國際羽總舉辦的賽事冠軍，其中包括台灣從來沒人登頂過的全英公開賽，加上台北世大運金牌，一舉將她的聲勢推向最高峰。

今年她手中的球拍依舊炙熱，除了包辦6場比賽冠軍，並在素有「小世界盃」之稱的全英公開賽完成衛冕。

可惜的是，她在今年世錦賽表現不如預期，8強提前止步，生涯最長的31連勝被迫劃下休止符，好在她在雅加達—巨港亞運再次送給所有「穎迷粉」（小戴球迷）一份大禮，隊史第1面亞運羽球金牌。

向來喜歡蒐集比賽吉祥物的小戴，在比賽結束後，開心地把玩著亞運金牌運動員專屬的吉祥物「犀牛卡卡」，有人問她，跟去年世大運的「熊讚」相比，她更喜歡那一個，她笑著回答：「都喜歡」，因為這兩面金牌，她都是為了台灣而戰。

就連拿下了亞運金牌，問她這面金牌的意義，她想的還是台灣，她強調，希望她們的好成績，能讓羽球運動受到更多人的重視，「現在台灣越來越多小朋友開始在學打羽毛球，我們的成績，可能可以讓他們以後更有資源。」這樣的世界球后，大家怎麼能不愛她。（編輯：方沛清）1070828

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