林承飛2安6打點 亞運中華隊3連勝晉級

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達28日電）中華隊亞運棒球預賽最後一戰與印尼隊交手，中華隊採用投手車輪戰，7任投手輪番上場，僅讓印尼敲出2安，林承飛單場2安6打點，率隊以15比0、7拿勝，預賽3連勝晉級。

亞運棒球預賽最終戰，中華隊與實力有段落差的印尼隊交手，教練團讓投手、打者輪流上場調整；中華隊由林宇祥、陳柏豪、林樺慶、王玉譜、黃健隆、唐嘉駿、蔡偉凡依序登板，僅林樺慶、唐嘉駿被敲出安打，沒讓印尼隊打者有機會拿下分數。

中華隊今天全場敲出14支安打，林承飛2支安打都是二壘打，另有1支高飛犧牲打，總計貢獻6分打點，詹子賢今天也有單場3安4打點好表現。