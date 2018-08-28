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中央社

林承飛2安6打點 亞運中華隊3連勝晉級

中央社2018/08/28 22:39
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達28日電）中華隊亞運棒球預賽最後一戰與印尼隊交手，中華隊採用投手車輪戰，7任投手輪番上場，僅讓印尼敲出2安，林承飛單場2安6打點，率隊以15比0、7拿勝，預賽3連勝晉級。

亞運棒球預賽最終戰，中華隊與實力有段落差的印尼隊交手，教練團讓投手、打者輪流上場調整；中華隊由林宇祥、陳柏豪、林樺慶、王玉譜、黃健隆、唐嘉駿、蔡偉凡依序登板，僅林樺慶、唐嘉駿被敲出安打，沒讓印尼隊打者有機會拿下分數。

中華隊今天全場敲出14支安打，林承飛2支安打都是二壘打，另有1支高飛犧牲打，總計貢獻6分打點，詹子賢今天也有單場3安4打點好表現。

中華隊今天攻勢集中在前半段，但總教練許順益並不擔心，他表示主要就是讓選手調整，重要的還是後面的複賽，要靠自己的力量拿下最後勝利。

許順益也提到，今天比賽後半段打擊雖然感覺沒有很好的發揮，但這不是壞事，有時候打得太順手，對接下來高強度比賽場上的應對可能會鬆懈，此次的比賽和調整一切都在預期中，「一步一步來，相信可以拿下很好的成績」。

中華成棒隊預賽接連擊敗南韓、香港、印尼，取得3連勝、分組第一名晉級，明天休兵一天，將於印尼當地時間下午1時至3時安排練球，複賽於30日開打，中華隊首戰將與A組第2名中國隊交手，接著與A組第一名日本隊碰頭，爭取金牌戰門票。（編輯：陳怡璇）1070828

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