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中央社

法國暴力和性侵顯著增加 人心似更衝動緊繃

中央社2018/08/28 22:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國巴黎大眾運輸系統一個月內發生兩起持刀殺人案，全國各地沒來由的暴力和性侵案今年也呈增加趨勢。專家觀察，人們似乎更易衝動，從起心動念到付諸暴力行為的時間也更短。

8月25日晚間7時左右，一名25歲男子在巴黎9號線地鐵Exelmans站遭人持刀刺入胸部死亡。根據巴黎人日報（Le Parisien）消息，這兩人可能彼此認識，因故爭吵導致兇殺。

這是巴黎大眾運輸系統近期第2起類似案件。8月8日清晨，一輛225線公車行經第18區時，一名50歲男子在車上與人口角，被刀刺傷頸部，當場死亡。

兩起案件發生時間相近，引發大眾對運輸系統和街頭安全的討論，有巴黎市民在推特（Twitter）發文說：「難道我們出門前還要留遺書嗎？」

巴黎大眾運輸系統使用者眾多，地鐵每天平均載運400萬到500萬人次，除了司空見慣的扒竊外，偶有乘客被推落月台、吸毒者和販毒者聚集、肢體暴力等事件。

巴黎大眾運輸公司（RATP）表示，整體大眾運輸系統設有將近5萬支監視錄影器。在25日的刺殺案中，警方正是依據監視器畫面逮到嫌疑人。

在地鐵中，每天都有維安人員和警力巡邏，但不是每站都有，費加洛報（Le Figaro）引述巴黎大眾運輸團結工會（SUD-RATP）的說法表示，維安人員與警方合作默契不足，以25日的刺殺案為例，當時有一組維安人員就在距離案發地一站之遙，警方卻未通知，否則本可更迅速前往處理。

不只在巴黎大眾運輸系統，法國各地的攻擊案都有增加趨勢。根據報導，法國當局今年每天平均獲報將近1000件攻擊案，是歷來最多紀錄。

這些攻擊案包括性侵，性侵通報案件數在今年1到6月有2萬4884件，比去年同期2萬827件增加約19%，何況應該還有很多未通報案件。

報導指出，無緣無故、臨時起意的攻擊案最能反映社會脫序及人際關係緊繃，例如8月中旬，一名男子在巴黎第18區肉店排隊時與人爭執，被對方用串肉的棍子刺入胸部，重傷瀕死。

社會學者還在研究暴力事件增加的原因，國家犯罪及刑事因應觀察站（ONDRP）與第一線人員初步發現，人們似乎變得更衝動，從動念到付諸暴力行為的時間更短，而且多人一起行動時，犯罪者心理上覺得容易隱藏身分。

此外，父母親威嚴弱化、教育系統危機、貧民區持續存在，以及非法移民帶來壓力，也是導致現況的部分原因。

內政部今年初成立「日常安全警察」，在特定區域巡邏，主要針對街頭和社區犯罪及性騷擾，同時讓民眾感覺警察就在周圍，拉近警民關係。

內政部也特別針對持刀傷人採取措施，刀具易於取得，是很多暴力事件的兇器，街頭巡邏的警察將對此加強查緝。（編輯：林憬屏）1070828

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