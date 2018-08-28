印尼首富黃輝祥 亞運橋牌摘銅

亞運最前線（中央社雅加達28日綜合外電報導）印尼兩大富豪之一的黃輝祥幾乎什麼都不缺，尤其是他現在又以自己最喜愛消遣橋牌，在亞洲運動會抱回銅牌。

身家上百億美元的菸草大亨、金融業鉅子黃輝祥大力遊說，本屆亞運才首度將橋牌納入競賽項目。

78歲的他征戰雅加達亞運橋牌賽場游刃有餘，符合他作為廣土眾民的印尼其中一位最具影響力人士的地位。

大會特別為黃輝祥保留VIP區，有專屬會客室讓他接待賓客、接受採訪。裡頭不但有平面電視，還擺了床供他小睡片刻。

他說：「大家一視同仁，所以一點特權也沒有。」