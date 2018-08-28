考選部：基層警力缺額空補須長年規劃

（中央社記者李淑華台北28日電）外界關注基層警力缺額達4000人，但考選部今天說，基層警力的調節與缺額空補須長年規劃，燃眉之急，不是警力缺額問題，而是恐將面臨無缺可分發警察考試錄取人員的問題。

考選部晚間發布新聞稿指出，近來外界關注基層警力缺額達約4000人的問題，內政部長徐國勇也承諾2年內補足缺額。事實上，目前考試錄取的警員人數可能即將超過預估缺額，現在有燃眉之急的，已經不是警力缺額問題，而是恐將面臨無缺可分發警察考試錄取人員的問題。

考選部說明，提供基礎警力的四等考試行政警察與交通警察類別來說，104年連續3年警政署大量提缺，104年內軌1657人、外軌2355人，105年內軌1725人，外軌2352人，106年內軌1775人、外軌2348人，3年間內外軌警力錄取總計達1萬2212人，其中外軌警力錄取人數占7055人。