戴資穎女單摘金最風光 明看楊俊瀚200飆風

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）2018雅加達—巨港亞運接近尾聲，中華代表團「金力」不減，今靠著世界球后戴資穎在羽球女單決賽直落二橫掃印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），拿下隊史亞運羽球首面金牌。

今年亞運中華健兒威風八面，羽球除戴資穎拿下隊史首金外，男單一哥周天成同樣締造隊史新猷，今天他在男單金牌戰以1比2惜敗印尼好手克里斯蒂（JonatanChristie）銀恨，仍寫下隊史男單最佳成績。

此外田徑男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，也在亞運田徑男子110公尺跨欄決賽，飆出13秒39全國新猷，打破他今年締造的13秒49全國紀錄奪銀，成為隊史自1970年李忠平後，近48年來首位在亞運男子110奪牌的台灣選手。