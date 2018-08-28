挨轟助日代表 謝長廷：真憂心台灣被孤立

反觀，台灣內部的中國政黨卻不斷擴大台日矛盾對立，例如在台南市主導設置慰安婦銅像與發起禁止東北食品進口的公民投票，作用是在破壞台日關係。他認為，這樣一拉攏一分化，破壞台日友誼，孤立台灣的目的似乎初步達成，令他憂慮痛心。

謝長廷日前在他個人臉書上貼文指出，中國最近對日本不斷示好，例如香港宣布解禁日本東北食品、取消預定在上海師範大學舉辦的慰安婦國際研討會、勸導漁民勿去釣魚台附近捕魚等，其目的在拉攏日本。

（中央社記者楊明珠東京28日專電）駐日代表謝長廷今天表示，日前在臉書貼文指出憂心台日友誼被破壞，台灣遭孤立，結果被批評。但他認為自己的看法和前美國政府國安官員葉望輝對兩岸關係的看法相同。

這樣的貼文一出，謝長廷挨轟是漢奸、「助日」代表、應該辭職以示負責。

謝長廷表示，就如今天有台媒報導，曾於2001年到2005年間擔任前美國副總統錢尼（Cheney, Richard B.）副國安顧問的葉望輝（Stephen Yates）在受訪時所強調，發現國民黨有太多領導人親中，2020年下屆總統大選時，若讓親中派總統重返總統府，將是「戰略上的傷害」。

謝長廷透露，2016年12月中旬，他與葉望輝在東京見過面，談美國政策可能的走向。

對於有日媒報導，國民黨發起禁止東北食品進口的公民投票與國民黨地方黨部主導設置台灣首座慰安婦銅像，是為了拉抬年底九合一大選一事，謝長廷表示，不只是為了選舉，而是從戰略角度企圖破壞台日、台美關係，以孤立台灣。

日前日本台灣交流協會理事長谷崎泰明受訪時表示，台灣是日本的重要伙伴，不論在此一地區或國際社會，台灣都不可被孤立。日本將會繼續支持台灣在國際社會和各種國際機關的活動。

對此，謝長廷表示感謝，而且認為目前中國無情打擊台灣外交，孤立台灣的國際空間，此時日本和美國對台灣的聲援很重要，維持台日、台美的友好關係符合台灣的整體利益。台灣在參加國際組織上需日本協助，尤其是政府正積極準備加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期待可獲日本全力支持。

謝長廷認為，中日之間，也有釣魚台列嶼問題、慰安婦問題，但中國目前先擱置這些問題，基於戰略思維，想修好中日關係，中國並非在這些問題做了讓步。

日媒報導，日本首相安倍晉三可能10月23日左右訪問中國。今天日本外相河野太郎也證實，將派遣外務省事務次官秋葉剛男明天起至9月1日訪問中國，與中國外交部副部長樂玉成會談。

安倍與中國國家主席習近平預定下個月出席在俄羅斯海參崴舉行的東方經濟論壇，秋葉與樂玉成可能針對安倍與習近平舉行雙邊峰會一事進行磋商，同時也為10月下旬安倍訪中與習近平會談鋪路。（編輯：林憬屏）1070828