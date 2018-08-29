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公托中籤率低？施嘉榮：將私幼公共化　更應考量民眾需求

地方中心／綜合報導2018/08/29 10:00
▲公托中籤率低？施嘉榮：將私幼公共化，更應考量民眾需求。（圖／NOWnews攝）
▲公托中籤率低？施嘉榮：將私幼公共化，更應考量民眾需求。（圖／NOWnews攝）

台灣晚婚、少子化問題嚴重，尤其在人口多的都會區更是明顯。適逢選舉年，各項托育補助政策利多不斷釋出，但許多家長關心的，除了政府如何協助減輕經濟負擔外，最重要的還是托育場所的品質及是否符合需求。日前政院拍板定案的育兒、托嬰補助方案，卻還是讓許多家長感到茫茫然。

以新北市為例，新北市是全國人口最多的城市，新莊區更是全國各鄉鎮人口數排名前三的地區，托育場所的需求極為迫切，以新北市現行設有53處公共托育中心、12處公共親子中心、13處居家托育服務中心等，公托成績號稱全國第一，但新北市第二選區議員參選人施嘉榮認為，「公托中籤率低是每個區域都有的事情，若是要解決家長的急迫性需求，單單提升公托中籤率或是將私托公共化，若沒有提升公托本身的品質及競爭力，還是會讓家長陷入兩難。」

不少家長反應，其實現行許多幼兒照護補助，其實緩不濟急，政策跟配套仍有待加強。住在新北的陳先生提到「當時公托也是怎麼抽都抽不到，數量確實不足，後來會選擇私立托育機構，也是為了配合家長的上下班作息，這點公托確實較難配合。」另外，家中有兩個小朋友的彭小姐也提到，政府目前的補助效用幫助不大，像是目前新北市有提供大班免學費，但是直接撥到學校，對家長的效用不大，以雙薪家庭來説，勉強還撐得過去，但如果單薪家庭效益可能就不大。

中華民國兒童教保聯合總會副總會長林錦蓮則表示，現行的私幼公共化政策來講，私幼的體制約為4300多家都不贊同，政府實施公共政策之前應全盤的設計，讓私幼、公幼還有家長都能夠三贏的條件之下來實施。

關於目前新莊區托育場地的現況，新莊區區長李政勳受訪時提到，「以新莊的公托跟私托的部分，大概有兩成的民眾選擇托育，公托容納了大概三分之一，私托佔了三分之二左右。以新北市來講，這幾年各個機關單位，也很用心、分工，如有閒置場所的話都會盡量找出來，投入公托的這項工作。」


▲新莊區區長李政勳。（圖／NOWnews攝）

但即便目前新北市在0~2歲的家外托育率超過2成，確實高於全國平均的1成至1成5。但施嘉榮認為，以新莊、五股、泰山、林口這幾個區域為例，多為重劃區，人口增加的比例、速度是很驚人的，這些問題都困擾著這些地方的居民，未來他若是進入市議會，一定要強力來監督，增加公托的比例也提高品質，讓公、私托的品質更為一致化。


▲施嘉榮認為，新莊、五股、泰山、林口這幾個區域人口增加的比例、速度驚人，托育問題相當困擾地方的居民，未來若是進入市議會，一定要強力來監督。（圖／NOWnews攝）

不管是0~2歲的托育補助，抑或是學齡前的幼兒照護，施嘉榮認為，若是急迫要解決公托中籤率的問題，除了要有基本的配套措施外，政府在公托的設置可以妥善利用學校、活動場所或是捷運共構公益空間等閒置的場域來使用，針對學齡前的補助，也應該符合家長實際的需求，但不變的原則就是要監督政府的執行的速度。因為滿足民眾的需求，才能讓民眾得以安居樂業。

關鍵字公托私幼公共化少子化施嘉榮幼兒照護補助雙薪家庭托育補助
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