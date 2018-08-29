公托中籤率低？施嘉榮：將私幼公共化　更應考量民眾需求

以新北市為例，新北市是全國人口最多的城市，新莊區更是全國各鄉鎮人口數排名前三的地區，托育場所的需求極為迫切，以新北市現行設有53處公共托育中心、12處公共親子中心、13處居家托育服務中心等，公托成績號稱全國第一，但新北市第二選區議員參選人施嘉榮認為，「公托中籤率低是每個區域都有的事情，若是要解決家長的急迫性需求，單單提升公托中籤率或是將私托公共化，若沒有提升公托本身的品質及競爭力，還是會讓家長陷入兩難。」

台灣晚婚、少子化問題嚴重，尤其在人口多的都會區更是明顯。適逢選舉年，各項托育補助政策利多不斷釋出，但許多家長關心的，除了政府如何協助減輕經濟負擔外，最重要的還是托育場所的品質及是否符合需求。日前政院拍板定案的育兒、托嬰補助方案，卻還是讓許多家長感到茫茫然。

不少家長反應，其實現行許多幼兒照護補助，其實緩不濟急，政策跟配套仍有待加強。住在新北的陳先生提到「當時公托也是怎麼抽都抽不到，數量確實不足，後來會選擇私立托育機構，也是為了配合家長的上下班作息，這點公托確實較難配合。」另外，家中有兩個小朋友的彭小姐也提到，政府目前的補助效用幫助不大，像是目前新北市有提供大班免學費，但是直接撥到學校，對家長的效用不大，以雙薪家庭來説，勉強還撐得過去，但如果單薪家庭效益可能就不大。

中華民國兒童教保聯合總會副總會長林錦蓮則表示，現行的私幼公共化政策來講，私幼的體制約為4300多家都不贊同，政府實施公共政策之前應全盤的設計，讓私幼、公幼還有家長都能夠三贏的條件之下來實施。

關於目前新莊區托育場地的現況，新莊區區長李政勳受訪時提到，「以新莊的公托跟私托的部分，大概有兩成的民眾選擇托育，公托容納了大概三分之一，私托佔了三分之二左右。以新北市來講，這幾年各個機關單位，也很用心、分工，如有閒置場所的話都會盡量找出來，投入公托的這項工作。」



▲新莊區區長李政勳。（圖／NOWnews攝）

但即便目前新北市在0~2歲的家外托育率超過2成，確實高於全國平均的1成至1成5。但施嘉榮認為，以新莊、五股、泰山、林口這幾個區域為例，多為重劃區，人口增加的比例、速度是很驚人的，這些問題都困擾著這些地方的居民，未來他若是進入市議會，一定要強力來監督，增加公托的比例也提高品質，讓公、私托的品質更為一致化。



▲施嘉榮認為，新莊、五股、泰山、林口這幾個區域人口增加的比例、速度驚人，托育問題相當困擾地方的居民，未來若是進入市議會，一定要強力來監督。（圖／NOWnews攝）

不管是0~2歲的托育補助，抑或是學齡前的幼兒照護，施嘉榮認為，若是急迫要解決公托中籤率的問題，除了要有基本的配套措施外，政府在公托的設置可以妥善利用學校、活動場所或是捷運共構公益空間等閒置的場域來使用，針對學齡前的補助，也應該符合家長實際的需求，但不變的原則就是要監督政府的執行的速度。因為滿足民眾的需求，才能讓民眾得以安居樂業。