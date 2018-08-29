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台灣大車隊提供企業乘車E化　降低企業管銷80%

生活中心／綜合報導2018/08/29 12:00
▲台灣大車隊推動企業乘車E化超過2年，提供企業員工外出搭乘計程車的費用管理E化解決方案，目前已經協助2000家以上企業客戶，為企業節省大量管銷成本，除了有效降低員工可能浮報計程車資15至20%，另外繁雜的行政管理成本(如紙本報帳、人工審核等)每月更降低80%以上。（圖／品牌提供）
▲台灣大車隊推動企業乘車E化超過2年，提供企業員工外出搭乘計程車的費用管理E化解決方案，目前已經協助2000家以上企業客戶，為企業節省大量管銷成本，除了有效降低員工可能浮報計程車資15至20%，另外繁雜的行政管理成本(如紙本報帳、人工審核等)每月更降低80%以上。（圖／品牌提供）

台灣大車隊去年即與全球差旅及費用管理解決方案的市場領導者SAP Concur策略合作，SAP Concur與國內多家企業財務長進行訪談，指出企業帳務管理的第一痛點是計程車資報帳問題，台灣大車隊完整的企業乘車E化系統因此成為SAP Concur策略聯盟最佳指定車隊。台灣大車隊的企業乘車E化服務客戶不乏國內知名大型企業，今年第二季與富邦金控的區塊鏈技術應用合作，將55688 App企業簽單E化功能串接富邦錢包，更大幅提升富邦金控差旅支出費用的管理效率。


▲台灣大車隊是富邦金控獨家合作的計程車業者。（圖／公關照片）

面對數位化時代的來臨，許多企業為了「提昇效率」、「降低成本」，紛紛在各項服務上投入新科技的運用，其中差旅費的管理更是一大課題。據統計，台灣企業年度差旅費佔總支出費用的5％，過去常因疏於控管造成無謂的浪費，而交通成本也是企業員工外出差旅的主要開銷之一。為了因應企業客戶的需求，台灣大車隊推出企業乘車E化服務；從企業客戶的使用數據中發現，此項服務可有效降低計程車差旅費用可能浮報問題，行政管理成本每月更減少80%以上的支出。

過去企業客戶所採用的紙本乘車券，對司機和乘客雙方而言，都會有遺失的風險；事後更需要大量的人力與時間成本進行核銷流程，也無法避免浮報的情況發生。台灣大車隊105年起推出企業乘車E化服務後，立即獲得高度的肯定，目前已超過9成、達2000家的客戶採用，企業員工搭車不必再手寫車單或是付現金，下車時點選後座小螢幕上的『企業簽單』，並透過55688 App就能輕鬆付款，公司端同時也擁有一套Web版管理後台，可以設定員工的搭車時間與費用，降低人力管控成本及減少不當濫用的機會。

此外，全球領先的企業應用軟體解決方案供應商SAP(思愛普)旗下SAP Concur(差旅費用雲)，去年與國內多家企業財務長進行訪談，調查指出企業帳務管理的第一痛點是計程車資報帳問題，SAP Concur系統化服務與台灣大車隊完整的企業乘車E化服務理念相同，選擇台灣大車隊為台灣首家進入SAP Concur差旅生態體系的交通運輸業者，日前差旅費用雲端解決方案與台灣大車隊App已經完成整合並正式上線，將來將整合雙方優勢，協助台灣企業提升差旅費用管理效率。

台灣大車隊的企業乘車E化系統更被企業指定為區塊鏈技術運用的夥伴。今年第二季富邦金控支付工具「富邦錢包」升級計畫，即串接台灣大車隊的企業乘車E化系統，透過系統無紙化報銷交通費用，打通富邦與大車隊間的搭車資訊傳輸管道，簡化富邦金控旗下各子公司的計程車報帳流程，提升富邦金控差旅支出管理效率。台灣大車隊身為國內第一個推動企業E化服務的計程車業者，也積極參與區塊鏈的商業應用合作，這一連串的創新策略，就為了提供更精準、即時的服務，也與企業客戶一同共享更有效的差旅管理。


▲使用富邦錢包搭乘台灣大車隊計程車的App畫面。（圖／公關照片）

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