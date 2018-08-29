房市／石材也會留疤長斑　定期美容煥然一新

一般來說，石材常被應用在家中地板、壁面、檯面等地方，但使用久了，難免留下歲月的痕跡。例如，地板或壁面因家具碰撞留下缺角疤痕、餐廚檯面因刀痕留下積累油污、浴室洗手台刷不掉的白色水垢，這些都很令人困擾。同樣的問題在商業公共空間也很常見，如辦公大樓花崗石牆面氧化產生黃斑、店面的拋光石英磚地板有許多深色污點，影響消費者觀感。

石材一直是居家裝潢愛用的建材之一，款式應有盡有，有從歐洲進口的原塊石材，也有樹脂、氫氧化鋁粉等材料合成的人造石。隨著技術進步，不管哪種石材，使用起來的質感都不錯，備受現代家庭青睞。

信義居家表示，天然石和木材一樣，都屬於需要呼吸的多孔材料，因此很容易吸收水份或清潔劑。自己清理不僅非常耗時，如果不小心用錯洗劑，還可能損傷石材；人造石雖經合成處理後毛孔較小，但若沒有好好保養，還是會產生吃色及磨損的情形。

由於每種石材的成份和密度不同，硬度及耐磨度也不同，建議可交由石材保養師定期保養，常保空間煥然一新。建議一般住家2～4年保養一次即可；商業空間、大樓公共空間每季至半年保養一次，讓石材的使用年限更長久。

石材的美容、研磨翻新費用依石材不同有所差別，每坪約新台幣700～800元起跳。石材保養師會依據材質、使用狀況而選用粗磨、中磨、細磨、拋光、晶化等不同程序，迅速清除頑垢、磨平破損。

此外，信義居家也提供一些平時石材保養小撇步，一、清潔時應避免過多水份；二、有污漬要立即清除；三、切勿使用非中性清潔劑，以免造成石材腐蝕；四、不宜直接使用刀具或尖銳物品切割或撞擊。