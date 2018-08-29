NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈十時退選竹縣長　林為洲現身仍未知直擊／中蒙邊境　將發展軍事觀光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

房市／石材也會留疤長斑　定期美容煥然一新

財經中心／綜合報導2018/08/29 08:00
▲石材定期保養，常保空間煥然一新（圖／信義房屋提供）
▲石材定期保養，常保空間煥然一新（圖／信義房屋提供）

石材一直是居家裝潢愛用的建材之一，款式應有盡有，有從歐洲進口的原塊石材，也有樹脂、氫氧化鋁粉等材料合成的人造石。隨著技術進步，不管哪種石材，使用起來的質感都不錯，備受現代家庭青睞。

一般來說，石材常被應用在家中地板、壁面、檯面等地方，但使用久了，難免留下歲月的痕跡。例如，地板或壁面因家具碰撞留下缺角疤痕、餐廚檯面因刀痕留下積累油污、浴室洗手台刷不掉的白色水垢，這些都很令人困擾。同樣的問題在商業公共空間也很常見，如辦公大樓花崗石牆面氧化產生黃斑、店面的拋光石英磚地板有許多深色污點，影響消費者觀感。

信義居家表示，天然石和木材一樣，都屬於需要呼吸的多孔材料，因此很容易吸收水份或清潔劑。自己清理不僅非常耗時，如果不小心用錯洗劑，還可能損傷石材；人造石雖經合成處理後毛孔較小，但若沒有好好保養，還是會產生吃色及磨損的情形。

由於每種石材的成份和密度不同，硬度及耐磨度也不同，建議可交由石材保養師定期保養，常保空間煥然一新。建議一般住家2～4年保養一次即可；商業空間、大樓公共空間每季至半年保養一次，讓石材的使用年限更長久。

石材的美容、研磨翻新費用依石材不同有所差別，每坪約新台幣700～800元起跳。石材保養師會依據材質、使用狀況而選用粗磨、中磨、細磨、拋光、晶化等不同程序，迅速清除頑垢、磨平破損。

此外，信義居家也提供一些平時石材保養小撇步，一、清潔時應避免過多水份；二、有污漬要立即清除；三、切勿使用非中性清潔劑，以免造成石材腐蝕；四、不宜直接使用刀具或尖銳物品切割或撞擊。

關鍵字石材保養研磨
推台版餘額寶　金管會要求街口說明

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan