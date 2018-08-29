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工商快訊

廣編／理想獨創蜂月餅　冠軍百花蜂蜜為基底

本報訊2018/08/29 09:35
▲理想獨創蜂月餅，冠軍百花蜂蜜為基底，創新爽口，挑戰傳統。（圖／公關照片）
▲理想獨創蜂月餅，冠軍百花蜂蜜為基底，創新爽口，挑戰傳統。（圖／公關照片）

中秋將近，又到吃月餅的時候。市面上的月餅，不乏傳統蓮蓉月餅、廣式月餅、酥皮類月餅，漸漸發覺月餅開始了無新意時，花蓮理想大地渡假飯店發揮創意，研發以西班牙蜂巢糕為主體的「蜂月餅」，結合理想大地獨家西班牙蒸氣烘焙法，使用花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜為基底，讓大家吃著蜂月餅一同瘋中秋。

理想蜂月餅共四款口味，皆來自點心房主廚精心研發，使每一款蜂月餅，都是萬中選一的主角。「蜂芋頭」嚴選純淨無汙染木瓜溪水質種植的吉安芋頭，產出質地細膩優質的口感，融合濕潤Q彈的蜂巢糕，令人驚豔；香烤過後的核桃，初聞有濃郁的堅果香氣，後段更有蜂蜜甜味鋪陳，兩款各具特色的香味，迸出「蜂核桃」的多樣味蕾；口感清香的無花果與蜂巢糕完美服貼，咬下去會吃到一粒粒無花果籽，讓「蜂無花果」彷彿紮實的鬆糕般卻又柔軟。而最後一款氣息醉人的「蜂肉桂」更是顛覆大家的味蕾，肉桂溫暖辛甜，一口咬下就有肉桂香在齒縫間流竄，爾後又有淡淡的甜味出現，堪稱經典！理想蜂月餅每盒定價880元，一次訂購11盒以上可享優惠價750元，訂購20盒以上還有宅配免運費的優惠。

中秋節除了有好吃的月餅外，飯店更在9月24日安排陣陣飄香的「饗的美中秋烤肉派對」。有別於都市烤肉僅能看到高樓林立，在這裡依山傍水，置身於國外渡假氛圍的環境中，除了有豐盛的的海陸BBQ燒烤外，更加碼兩隻烤乳豬，且安排精彩晚會活動，讓賓客大快朵頤，盡情享受中秋派對！今年中秋送禮選蜂月餅最能聊表心意，中秋假期到理想大地渡假最有趣！

更多詳情請洽理想大地官網http://www.plcresort.com.tw/zh_TW/news/delicacies/n372_理想中秋蜂月餅或電洽03-865-4209。

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