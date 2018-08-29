廣編／理想獨創蜂月餅　冠軍百花蜂蜜為基底

中秋將近，又到吃月餅的時候。市面上的月餅，不乏傳統蓮蓉月餅、廣式月餅、酥皮類月餅，漸漸發覺月餅開始了無新意時，花蓮理想大地渡假飯店發揮創意，研發以西班牙蜂巢糕為主體的「蜂月餅」，結合理想大地獨家西班牙蒸氣烘焙法，使用花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜為基底，讓大家吃著蜂月餅一同瘋中秋。

理想蜂月餅共四款口味，皆來自點心房主廚精心研發，使每一款蜂月餅，都是萬中選一的主角。「蜂芋頭」嚴選純淨無汙染木瓜溪水質種植的吉安芋頭，產出質地細膩優質的口感，融合濕潤Q彈的蜂巢糕，令人驚豔；香烤過後的核桃，初聞有濃郁的堅果香氣，後段更有蜂蜜甜味鋪陳，兩款各具特色的香味，迸出「蜂核桃」的多樣味蕾；口感清香的無花果與蜂巢糕完美服貼，咬下去會吃到一粒粒無花果籽，讓「蜂無花果」彷彿紮實的鬆糕般卻又柔軟。而最後一款氣息醉人的「蜂肉桂」更是顛覆大家的味蕾，肉桂溫暖辛甜，一口咬下就有肉桂香在齒縫間流竄，爾後又有淡淡的甜味出現，堪稱經典！理想蜂月餅每盒定價880元，一次訂購11盒以上可享優惠價750元，訂購20盒以上還有宅配免運費的優惠。