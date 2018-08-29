NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈十時退選竹縣長　林為洲現身仍未知直擊／中蒙邊境　將發展軍事觀光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

名家論壇》賴祥蔚／猜猜選前一夜會出現什麼怪戲

文／賴祥蔚2018/08/29 08:00
▲總統蔡英文搭乘「雲豹裝甲車」前往災區，引發當地居民不滿，怒嗆「下來用走的」、「不要只會作秀」。（圖／翻攝自包正豪臉書）
▲總統蔡英文搭乘「雲豹裝甲車」前往災區，引發當地居民不滿，怒嗆「下來用走的」、「不要只會作秀」。（圖／翻攝自包正豪臉書）

台灣的民主越來越有戲劇張力，不只政治人物平常就很喜歡演戲，更厲害的是選前的最後一夜，經常出現怪戲。

為什麼在選前一夜才出現？因為要讓對手或選民都來不及應變，這樣才能讓政治怪戲的效果極大化。

可能有人會覺得很奇怪，台灣的戲劇好像沒有這麼多厲害的劇情，怎麼反而是在真實的政治對抗之中，經常都有比戲劇還戲劇的演出？

這不必意外，一分錢一分貨，重賞之下才有勇夫。台灣戲劇的市場有限，編劇收入不高，因此在誘因不夠的情況之下，好的劇本當然就不常見。相較於此，在政壇編劇本，有機會幫老闆贏得國家名器，既然回饋這麼高，當然就很容易想出好劇本。

如果想在選前一夜翻轉選情，這就需要很厲害的劇本。厲害的劇本當然要做到鉅細靡遺，不是只有大綱而已，而是要花大功夫，甚至還要去實地勘查，看看什麼地方比較沒有監視錄影器、什麼地方比較不容易被找到線索、還要思考適合的道具，以免偷雞不著蝕把米。

很多政治人物平常操練了，才會知道編好劇、演好戲都不容易。有總統坐裝甲車去勘災，引起災民反感；有立委下雨天淋雨勘災，結果被發現照片居然還拍到了雨傘。像這樣的劇情或場景，觀眾，不對，選民是不會捧場的。

編寫操弄選民投票意願的厲害劇本，當然要交給專業人士，我們一般民眾雖然寫不出來，還是可以猜猜選前一夜可能出現的劇情大綱或是題目。

回顧過去經驗，選前一夜可能有這些怪戲：

一、主要候選人驚傳中毒或受傷，而且搶救的情況不明。為什麼要情況不明？因為太嚴重不好演，太輕微沒有影響力，只好不明。通常在這種怪戲之下，同情票會大量匯集。

候選人受傷的劇本可以分兩種：基本款是攻擊者身分不明，讓大家去猜；進階款是陷害對手的支持者，例如故意讓某些抗議群眾有機會近距離接觸候選人，然後擦撞出火花，這一款比較難，但是效果更大。

二、宣稱抓到對手買票等重大弊案，以及緋聞或是罹患重病的證據。買票是非法的，涉嫌弊案也是，如果最後被判定有罪，就算當選了也可能無效。至於緋聞，主要是觀感不好，效果因人而異；如果是罹患重病，萬一選上了病情加劇，未免太殘忍，而且如果當選不久就宣告陣亡，同樣也是當選也無效。

民主應該要選賢與能，讓選前最後一夜的怪戲打亂正常投票結果，這絕不是好現象。可惜從過去的經驗來看，怪戲常常可以發揮極大的功能。

要怎麼破解怪戲？提早戳破，才能處變不驚。可惜本文只能回顧過去經驗，想不出太多新把戲，還請厲害的高手提供更多高見。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論談選前一夜翻轉選情蔡英文裝甲車勘災
拉小戴救援？小英發文謝國軍、國手連詠心要嫁了！情定英國藝術家

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan