名家論壇》賴祥蔚／猜猜選前一夜會出現什麼怪戲

這不必意外，一分錢一分貨，重賞之下才有勇夫。台灣戲劇的市場有限，編劇收入不高，因此在誘因不夠的情況之下，好的劇本當然就不常見。相較於此，在政壇編劇本，有機會幫老闆贏得國家名器，既然回饋這麼高，當然就很容易想出好劇本。

可能有人會覺得很奇怪，台灣的戲劇好像沒有這麼多厲害的劇情，怎麼反而是在真實的政治對抗之中，經常都有比戲劇還戲劇的演出？

為什麼在選前一夜才出現？因為要讓對手或選民都來不及應變，這樣才能讓政治怪戲的效果極大化。

台灣的民主越來越有戲劇張力，不只政治人物平常就很喜歡演戲，更厲害的是選前的最後一夜，經常出現怪戲。

如果想在選前一夜翻轉選情，這就需要很厲害的劇本。厲害的劇本當然要做到鉅細靡遺，不是只有大綱而已，而是要花大功夫，甚至還要去實地勘查，看看什麼地方比較沒有監視錄影器、什麼地方比較不容易被找到線索、還要思考適合的道具，以免偷雞不著蝕把米。

很多政治人物平常操練了，才會知道編好劇、演好戲都不容易。有總統坐裝甲車去勘災，引起災民反感；有立委下雨天淋雨勘災，結果被發現照片居然還拍到了雨傘。像這樣的劇情或場景，觀眾，不對，選民是不會捧場的。

編寫操弄選民投票意願的厲害劇本，當然要交給專業人士，我們一般民眾雖然寫不出來，還是可以猜猜選前一夜可能出現的劇情大綱或是題目。

回顧過去經驗，選前一夜可能有這些怪戲：

一、主要候選人驚傳中毒或受傷，而且搶救的情況不明。為什麼要情況不明？因為太嚴重不好演，太輕微沒有影響力，只好不明。通常在這種怪戲之下，同情票會大量匯集。

候選人受傷的劇本可以分兩種：基本款是攻擊者身分不明，讓大家去猜；進階款是陷害對手的支持者，例如故意讓某些抗議群眾有機會近距離接觸候選人，然後擦撞出火花，這一款比較難，但是效果更大。

二、宣稱抓到對手買票等重大弊案，以及緋聞或是罹患重病的證據。買票是非法的，涉嫌弊案也是，如果最後被判定有罪，就算當選了也可能無效。至於緋聞，主要是觀感不好，效果因人而異；如果是罹患重病，萬一選上了病情加劇，未免太殘忍，而且如果當選不久就宣告陣亡，同樣也是當選也無效。

民主應該要選賢與能，讓選前最後一夜的怪戲打亂正常投票結果，這絕不是好現象。可惜從過去的經驗來看，怪戲常常可以發揮極大的功能。

要怎麼破解怪戲？提早戳破，才能處變不驚。可惜本文只能回顧過去經驗，想不出太多新把戲，還請厲害的高手提供更多高見。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

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