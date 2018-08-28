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NOW早報／戴資穎奪亞運首金震撼世界

編輯中心／綜合報導2018/08/29 07:10
▲中華隊羽球女將戴資穎（圖）28日在2018雅加達－巨港亞運女子單打決賽以21比13、21比16直落二擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），勇奪金牌，這是中華隊史首面亞運羽球金牌。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月28日
▲中華隊羽球女將戴資穎（圖）28日在2018雅加達－巨港亞運女子單打決賽以21比13、21比16直落二擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），勇奪金牌，這是中華隊史首面亞運羽球金牌。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月28日

今日天氣／今天各地仍防豪雨

受到低壓帶及西南氣流持續影響，今（29）日中南部及東南部地區嚴防豪雨，不過到了明（30）日，低壓帶將會逐漸遠離，屆時西南氣流也會減弱。今天各地的天氣依然不穩定，除了中南部及東南部地區會有陣雨或雷雨，屏東縣、高雄市，以及台東縣等地將可能出現大雨或局部豪雨。氣溫方面，南部及東部、東南部高溫約在 26 至 29℃ 間，其他各地約 30 至 33℃。

戴資穎奪亞運首金震撼世界

戴資穎昨（28）日在雅加達亞運以 2 比 0 戰勝印度一姐 Pusarla Venkata Sindhu，強勢拿下亞運女單金牌，成為台灣參加亞運羽球史上第一位奪金的選手。台灣昨共獲 1 金 2 銀 3 銅，累計 13 金 14 銀 20 銅，在 45 個參賽國中，金牌數排名第 6。

孫安佐「全部認罪」結案

藝人狄鶯與孫鵬的 18 歲獨子孫安佐，今年 3 月 26 日在美國涉嫌恐攻威脅遭逮，地方法院的案件落幕後，又被聯邦檢方以「非美國公民持武罪」重罪起訴，被關至今已 157 天。昨（28 日）台灣時間晚間 11 時於費城召開認罪庭，孫安佐當庭認罪、放棄上訴權利，全案將於 12 月 11 日宣判。


藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（左）。中央社記者江今葉米迪亞攝 107年4月26日

美暗示將恢復與南韓聯合軍演

由於美國與北韓之間的無核化談判陷入了僵局，美國國防部長馬提斯（Jim Marttis）在 28 日表示，美國軍方目前沒有計畫再度中止與南韓的大型聯合軍事演習。

陳建仁一家遊金門　坐公務車趴趴走

823 豪雨造成南台灣多處淹水，全台忙著救災之際，副總統陳建仁卻被踢爆在水災期間，全家前往金門旅遊 3 天 2 夜，引發外界批評。國民黨文傳會副主委黃子哲 28 日更指控，陳建仁在金門旅遊期間疑公器私用，調用縣府車輛當成遊覽車。

蔡令怡稱「老天有眼」　吳敦義護妻

國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡昨（28）日出席台北市婦女會團結聯誼茶會，致詞時她提到南部水災嚴重，因過去民進黨耗費巨資卻治水無方，老天下一天的雨水就打民進黨的嘴巴，「這就是老天有眼！」此話一出引發爭議。國民黨主席吳敦義則護妻表示，不能夠斷章取義，妻子是批評做假工程導致危害民眾生命的人。


國民黨主席吳敦義（左2）28日晚間出席工商建研會會長交接典禮，被問到妻子蔡令怡「老天有眼」發言時說，這不能斷章取義，他擔任公職時，妻子都在旁叮嚀「老天都會看」，妻子是批評做假工程導致危害民眾生命的人。中央社記者孫仲達攝107年8月28日

陳沂拖館長下水　問國防部「要不要告他」

網紅陳沂日前在臉書直播時，批評「大部分志願役軍人都是廢物」，引起國防部抗議，認為陳沂玷損軍人形象與尊嚴，準備向她提告；然而陳沂卻酸國防部「要懂法律」，還進一步 PO 文把「館長」陳之漢拖下水，問國防部「要不要告他啊？」

IKEA支持台獨？大陸網友氣炸

瑞典知名連鎖家具品牌 IKEA（宜家家居）也被扯上支持「台獨」嗎？近來許多中國大陸的網友在微博發文，質疑 IKEA 在官網及產品說明等處，竟把台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」，並憤而湧入 IKEA 的微博帳號留言，痛斥：「你們是無知還是有意使壞？」「不解釋就把中國區店全關了！」


近日許多大陸網友在微博上質疑 IKEA 將台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」。（圖／翻攝自微博 , 2018.8.28）

美元反彈　國際油價收低

由於美國和墨西哥達成貿易協議，造成美元反彈，國際油價今（29）日收低；紐約商品交易所西德州中級原油 10 月交割價下跌 34 美分，以每桶 68.53 美元作收，10 月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格，則下跌 0.26 美元，收於每桶 75.95 美元。

和男友吵架分頭走　正妹慘遭色狼性侵

8 月 24 日凌晨，一名 20 多歲女子和男友到北市花博公園散步談心，因故起了口角，女子氣得獨自走到一旁民族公園，途中遭到一名翁姓男子搭訕，接著慘遭襲胸、被迫口交，翁男見女子嚇得配合，竟得寸進尺要帶她到公園深處性侵，幸好女子的男友發現後報案。台北地檢署日前依強制性交罪將翁男收押。

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成語蕎辣腿熱舞　寫真集尺度大開

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