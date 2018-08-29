NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈直擊／中蒙邊境　將發展軍事觀光謝淑薇苦戰3盤獲勝　進美網第2輪遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

直擊／中蒙邊境　發展「軍事觀光」的阿爾山口岸

記者陳弘志／內蒙古報導2018/08/29 08:40
▲中國與蒙古的邊境：阿爾山口岸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )
▲中國與蒙古的邊境：阿爾山口岸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )

從北京往北開車走 1400 公里，有處中國內蒙古與外蒙古（蒙古國）交界的邊境：阿爾山口岸。這裡是內外蒙古關稅貿易的場所，也是中國大陸發展「軍事觀光」的新據點。


▲從北京往北走 1400 公里，就可抵達中國與蒙古的邊境：阿爾山口岸。（圖／翻攝百度地圖）

與中國大陸內蒙古阿爾山口岸（關稅貿易入口）對應的是蒙古的松貝爾口岸。但很特別的是，一般兩國的口岸距離不會太遠，但在蒙古那端，距離大陸阿爾山口岸最近的小鎮，竟然遠達 96 公里（相當於台北到苗栗），鎮名為「哈拉哈高勒蘇木」；如果以蒙古距離口岸最近的都市「喬巴山市」，其距離更遠，遠達 456 公里，比「台北到高雄」距離350公里還遠，讓人驚訝蒙古地廣人稀的程度。


▲中國與蒙古的邊境：阿爾山口岸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )

由於蒙古距離中國最近的城鎮與都會，都離阿爾山口岸太遠，因此出入阿爾山的關稅貿易額有限，但阿爾山正在發展觀光，且是一般人想不到的「軍事觀光」。

根據阿爾山市政府規畫，未來阿爾山景區的總體定位為「體味北國軍旅情，感悟邊防中國夢」，以體驗軍旅生活為核心，愛國教育為主題，要打造軍旅生活體驗、哈拉哈河生態觀光、口岸文化體驗、草原大沙灘為四大板塊，景區以軍旅體驗板塊為主，還帶民眾走上「八千里的邊防第一哨」三角山哨所參觀。


▲過了阿爾山口岸大門，繼續往裡走幾公里，可以來到中蒙國界，前方有柵欄阻隔處。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )

記者實地走訪阿爾山口岸，在中蒙邊境前的柵欄附近，只看見 2 名中共衛哨站崗，但 2 人都可自由行動。當遊客要拍照時，只要不超過柵欄，基本上衛哨不會攔阻，顯示阿爾山除了傳統的邊防功能之外，還肩負貿易口岸、觀光旅遊等多重任務。


▲從中蒙國界透過相機長鏡頭拍攝，可以捕抓到幾公里外「藍色屋頂」的蒙古國境口岸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )

阿爾山口岸是中國大陸對蒙古開放的 5 個口岸之一，也是內蒙古自治區 19 個對外開放口岸當中，唯一具備鐵路、公路、航空和水路「四位一體」條件和優勢的口岸。不過在蒙古人口有限下（全國300萬人），中方這邊的阿爾山口岸貿易金額雖有其先天限制，但也肩負「軍事體驗旅遊」的特殊使命。

關鍵字兩岸阿爾山中蒙邊境軍事觀光
連詠心要嫁了！情定英國藝術家

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan