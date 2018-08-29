直擊／中蒙邊境　發展「軍事觀光」的阿爾山口岸

從北京往北開車走 1400 公里，有處中國內蒙古與外蒙古（蒙古國）交界的邊境：阿爾山口岸。這裡是內外蒙古關稅貿易的場所，也是中國大陸發展「軍事觀光」的新據點。

與中國大陸內蒙古阿爾山口岸（關稅貿易入口）對應的是蒙古的松貝爾口岸。但很特別的是，一般兩國的口岸距離不會太遠，但在蒙古那端，距離大陸阿爾山口岸最近的小鎮，竟然遠達 96 公里（相當於台北到苗栗），鎮名為「哈拉哈高勒蘇木」；如果以蒙古距離口岸最近的都市「喬巴山市」，其距離更遠，遠達 456 公里，比「台北到高雄」距離350公里還遠，讓人驚訝蒙古地廣人稀的程度。



▲中國與蒙古的邊境：阿爾山口岸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )

由於蒙古距離中國最近的城鎮與都會，都離阿爾山口岸太遠，因此出入阿爾山的關稅貿易額有限，但阿爾山正在發展觀光，且是一般人想不到的「軍事觀光」。

根據阿爾山市政府規畫，未來阿爾山景區的總體定位為「體味北國軍旅情，感悟邊防中國夢」，以體驗軍旅生活為核心，愛國教育為主題，要打造軍旅生活體驗、哈拉哈河生態觀光、口岸文化體驗、草原大沙灘為四大板塊，景區以軍旅體驗板塊為主，還帶民眾走上「八千里的邊防第一哨」三角山哨所參觀。



▲過了阿爾山口岸大門，繼續往裡走幾公里，可以來到中蒙國界，前方有柵欄阻隔處。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )

記者實地走訪阿爾山口岸，在中蒙邊境前的柵欄附近，只看見 2 名中共衛哨站崗，但 2 人都可自由行動。當遊客要拍照時，只要不超過柵欄，基本上衛哨不會攔阻，顯示阿爾山除了傳統的邊防功能之外，還肩負貿易口岸、觀光旅遊等多重任務。



▲從中蒙國界透過相機長鏡頭拍攝，可以捕抓到幾公里外「藍色屋頂」的蒙古國境口岸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.28 )

阿爾山口岸是中國大陸對蒙古開放的 5 個口岸之一，也是內蒙古自治區 19 個對外開放口岸當中，唯一具備鐵路、公路、航空和水路「四位一體」條件和優勢的口岸。不過在蒙古人口有限下（全國300萬人），中方這邊的阿爾山口岸貿易金額雖有其先天限制，但也肩負「軍事體驗旅遊」的特殊使命。